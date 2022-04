Bianca Andreescu regresa al circuito con triunfo en Stuttgart

Redacción Meridiano

La canadiense Bianca Andreescu volvió a las canchas este martes y debutó con un triunfo en el WTA 500 de Stuttgart al vencer por 7-6 y 6-3 a la alemana Jule Niemeier en una hora y 44 minutos. La tenista de 21 años estuvo siete meses ausente por lesiones.

Andreescu, sin ritmo competitivo, encontró la manera de vencer a Niemeier y avanzar a los octavos de final, en la segunda manga superó a la alemana y se quedó con la victoria.

She's baaaaaaaaaaaack 😍



After nearly 7-months off, @Bandreescu_ makes a winning return to the WTA tour with a win at #porschetennis. And she's got a blockbuster in the next round with Aryna Sabalenka.



Great to have you back, Bianca!!!#TennisNation | @nationalbank pic.twitter.com/o6Kr5JvFx2