Félix Auger-Aliassime se cita con Tsitsipas en la final de Róterdam

Redacción Meridiano

El canadiense Félix Auger-Aliassime disputará la final del torneo de Róterdam tras vencer al vigente campeón del torneo, Andrey Rublev, por 6-7, 6-4 y 6-2 en dos horas y 22 minutos.

🇨🇦 It’s an A+ for Auger-Aliassime! 👌



The world No.9 completes a sublime comeback win over 2021 #abnamrowtt champion Rublev: 6-7(5) 6-4 6-2.@felixtennis will aim for his 1️⃣st ATP title on Sunday, playing in his second Rotterdam final.



Stefanos Tsitsipas awaits. 🤩 pic.twitter.com/ThuH0d6YyM