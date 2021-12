Djokovic: No lamento nada, saco lecciones de momentos duros como este

Tenis

Viernes 3| 8:04 pm





(EFE).- Novak Djokovic indicó tras la eliminación de Serbia de la Copa Davis ante Croacia (2-1) que no se arrepentía haberlo intentado: "No lamento nada en la vida, sino que saco lecciones de momentos duros como este".



"Mi temporada termina hoy y no me arrepiento de ningún torneo que haya jugado. Esta competición significa mucho para mí", afirmó en conferencia de prensa.



Djokovic ganó su partido individual ante Marin Cilic pero perdió el de dobles, formando pareja con Filip Krajinovic, ante los croatas Mate Pavic y Nikola Metkic.



"Una victoria individual no es suficiente. Es una competición cruel porque requiere que ganes cada partido y cada set. En el dobles entramos en la pista pensando que podíamos hacerlo", dijo el número uno mundial.



"Si el dobles decidía sabíamos que no éramos favoritos. Ellos juegan siempre juntos. Más que jugadores de dobles, hay que tener un equipo de dobles", destacó.



Djokovic no despejó las dudas sobre su participación en el Abierto de Australia, donde se exige a los jugadores que estén vacunados contra el covid. El serbio no ha desvelado si este es su caso.



"Se sabrá pronto, queda poco tiempo", se limitó a decir.



El capitán serbio Viktor Troicki, debutante en esta edición, lamentó no haber aprovechado la oportunidad en el primer partido, el que Dusan Lajinovic perdió ante Borna Gojo.



"Fue el punto crucial. Es difícil explicar ahora lo que pasó, no sé qué decir, tengo que volver a verlo", dijo, compungido.



Sobre el cambio introducido en el dobles, al entrar Filip Krajinovic por Nikola Cacic, Troicki afirmó: "Esperaba que funcionara, son dos jugadores con restos agresivos, pero no lo hizo. Ellos son probablemente los que han jugado más veces juntos en mi equipo". EFE