Nadal, Federer, Zverev y Tsitsipas son las principales ausencias de la Copa Davis

Tenis

Miércoles 24| 6:44 am





Las finales de la Copa Davis, la competencia que reúne a las mejores 18 selecciones, no contará con un gran número de tenistas de gran envergadura como lo son el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal, el italiano Marco Berrettini, el griego Stefanos Tsitsipas y el alemán Alexander Zverev.

La cita se llevará cabo en Innsbruck, Turín y Madrid.

Rafael Nadal, ganador de veinte Grand Slams y que ha levantado cinco veces la ensaladera de la Copa Davis, no estará en Madrid compitiendo con España por una lesión en el pie izquierdo que le mantiene inactivo desde finales de junio. Su baja en el combinado nacional la ha cubierto Carlos Alcaraz, que será foco de todas las miradas por la progresión meteórica que está teniendo.



La ausencia de Suiza entre las dieciocho selecciones hace imposible que Roger Federer y Stan Wawrinka, dos de los mejores tenistas de los últimos años y ganadores de la Davis en 2014, puedan participar, aunque las lesiones de las que ambos se recuperan hubieran hecho inviable, en cualquier caso, su presencia en esta fase final.



Tampoco estará por lesión el austríaco Dominic Thiem, que lleva sin jugar desde mediados de junio debido a una lesión en la muñeca derecha de la que se sigue recuperando. Lo mismo le ocurre al canadiense Milos Raonic, que está viviendo una temporada para olvidar lastrado por las lesiones.





Por una lesión abdominal que le obligó a retirarse hace unos días de las Finales ATP no estará el italiano Matteo Berrettini, número siete del ránking internacional.



Por esa misma razón tampoco peleará por ayudar a Canadá a ganar la ensaladera Félix Auger-Aliassime, que ha renunciado a jugar para recuperarse bien de una lesión que arrastra desde hace semanas. Su compañero Denis Shapovalov también ha renunciado, aunque en su caso alegando la necesidad de descanso tras una temporada exigente.



Gran Bretaña sí estará en la fase final de la Copa Davis pero Andy Murray no. El tenista escocés, que sabe lo que es conquistar la ensaladera tras el triunfo en 2015, ha decidido renunciar a participar alegando la necesidad de descanso que tiene tras una temporada muy exigente en la que su mejor resultado fue la final perdida en el torneo ATP de Biella (Italia) en febrero.



El que sí quería estar pero no jugará es el francés Gael Monfils, de 35 años, al que la renovación que ha hecho el capitán del equipo Sebastien Grosjean le ha dejado fuera de los convocados.





Stefanos Tsitsipas, que la pasada semana disputó las finales ATP en Turín, no estará en la nómina de participantes al no estar Grecia entre las dieciocho selecciones que lucharán por la ensaladera, igual que le ocurre al noruego Casper Ruud, el polaco Hubert Hurkacz y el búlgaro Grigor Dimitrov.



Tampoco está clasificada para esta fase final Argentina, un país que vive con mucho fervor una competición que ganó en 2016. Su ausencia provoca que entre los participantes no esté Diego Schwartzman, decimotercero del ránking mundial ATP.



Al igual que hace dos años, el alemán Alexander Zverev ha vuelto a decidir que no jugará la Copa Davis al no compartir el nuevo formato de competición.



"Hay que cambiar el formato como sea. Soy alguien que cumple su palabra. Ya no la disputé hace dos años y ahora haré lo mismo. Quiero ganar la Copa Davis, pero quiero ganar la Copa Davis de toda la vida, y no un torneo que ha sido acordado por una persona ajena al tenis", dijo el tenista alemán hace unas semanas para justificar su decisión.