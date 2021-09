Medvedev supera con facilidad a Evans y pasa a cuartos de final

Tenis

Domingo 5| 4:38 pm





(EFE).- El ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie, venció este domingo con facilidad por 6-3, 6-4 y 6-3 al inglés Daniel Evans, vigésimo cuarto favorito, y logró por tercer año consecutivo el pase a los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos.



Medvedev, que en el 2019 fue el finalista del torneo, mantuvo su mejor nivel de juego que ha mostrado desde que comenzó el torneo y siempre tuvo el control del ritmo del partido, que duró una hora y 43 minutos.



Su rival en cuartos es el holandés Botic van de Zandschulp, el tercer jugador no cabeza de serie al que se enfrentará en Flushing Meadows.



El tenista ruso aún no ha perdido un set en su camino a los cuartos de final por tercer año consecutivo.



Medvedev acabó el partido con 43 golpes ganadores por apenas 20 errores no forzados, comparados a los 24 y 17, respectivamente, de Evans.



El número uno del mundo también destacó con el saque al conseguir 13 aces por dos dobles faltas, mientras que Evans no colocó ningún saque directo y cometió tres dobles faltas. EFE