Svitolina supera a la española Masarova y pasa a tercera ronda junto a Halep

(EFE).- La veterana ucraniana Elina Svitolina, quinta cabeza de serie, no tuvo problemas para imponerse este miércoles por 6-2 y 7-5 a la joven debutante española Rebeka Masarova y conseguir el pase a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.



Svitolina apenas necesitó una hora y 15 minutos para imponerse a Masarova, de 22 años, que entró al cuadro principal a través de la fase previa.



Aunque la joven tenista española, número 231 del mundo, luchó siempre, especialmente en la segunda manga, pero al final no pudo hacerle ningún break a Svitolina que consiguió tres y acabó el partido con 22 golpes ganadores por 11 errores no forzados, comparados a los 17 y 26, respectivamente, de Masarova.



La próxima rival de Svitolina será la ganadora del partido que disputen la checa Marketa Vondrousova y la rusa Daria Kasatkina, vigésima quinta cabeza de serie.



Otra favorita que pasó a la tercera ronda fue la rumana Simona Halep, cabeza de serie No. 12, que ganó por 6-3, 6-1 a la eslovaca Kristina Kucova en el Arthur Ashe Stadium, donde su partido se trasladó después de que la oponente de la campeona defensora, la japonesa Naomi Osaka, la serbia Olga Danilovic, se retirase por enfermedad.



Halep ganó dos títulos de Grand Slam, pero tuvo problemas en el Abierto de Estados Unidos. Perdió en la primera ronda en apariciones consecutivas en 2017 y 2018 y no había pasado de la segunda ronda desde que alcanzó los cuartos de final en 2016.



Ella completó su victoria bajo el techo cerrado mientras el juego se suspendió nuevamente en las canchas exteriores después de que volviera la lluvia.



En otros resultados de la competición individual femenina, las también cabezas de serie, la española Garbiñe Muguruza (9), la belga Elise Mertens (15), la bielorrusa Victoria Azarenka (18) y la tunecina Ons Jabeur (20), que eliminó a la joven colombiana María Camila Osorio, también consiguieron el pase a la tercera ronda del último torneo de Grand Slam de la temporada. EFE