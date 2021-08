Djokovic: "Completar el Grand Slam sería mi mayor logro"

Tenis

"Creo que es una pregunta fácil. Sí, lo sería. Obviamente sé lo grande que es la oportunidad que tengo frente a mí aquí en Nueva York, donde históricamente he jugado muy bien a lo largo de los años. Es probablemente la cancha de tenis (la Arthur Ashe) más entretenida que tenemos. Y, además, el público volverá al estadio". Esto es lo que dijo este viernes Novak Djokovic en el media day de Nueva York cuando le preguntaron si completar el Grand Slam, que significaría ganar el Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el US Open el mismo, sería el mayor logro de su carrera.

El número uno del mundo, que arrancará en el torneo contra un rival de la previa, dijo que está "muy motivado" para jugar su "mejor tenis". "Pero tengo que golpear una bola cada vez, como dicen, tratar de estar en el momento, tener una estrella que me guíe en cierto modo, un sueño de ganar un título aquí que obviamente completaría el Slam del calendario". El serbio explicó que sabe "cómo equilibrar las cosas mentalmente, con muchas expectativas obviamente alrededor". "Con mi participación aquí, sin Rafa (Nadal) y Roger (Federer), cuya ausencia siento porque soy un fanático del tenis, sé que hay mucha gente que va a estar viendo mis partidos y esperando que me vaya bien y luche por un Slam".

Things on the line for @DjokerNole this year in New York City?



🔹 A fourth #USOpen title

🔹 A record 21st Grand Slam singles title

🔹 A place in sports history



Take a look at his potential journey 👇 — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2021

"Al mismo tiempo, independientemente de su ausencia, todavía hay tenistas de tremenda calidad que probablemente estén en este momento en racha caliente, como Zverev, Medvedev, Tsitsipas, esos son los tres principales contendientes que veo por el título", añadió Djokovic. Sobre las bajas de sus eternos rivales, Nole dijo que les desea "a todos una pronta recuperación". "Puedo entender que Roger, Rafa, Serena y yo ya no somos tan jóvenes. La nueva generación obviamente puede jugar más torneos en una temporada. Sus cuerpos pueden sostener ese esfuerzo y esa paliza de alguna manera. Tenemos que ser, supongo, un poco más selectivos. Yo tuve una lesión importante y grande que me sacó de la gira por un tiempo (entre 2016 y 2017), que fue en mi codo", explicó el de Belgrado.

"Quiero poder correr con mis hijos"

"Una vez que eso se vuelve crónico, o cualquier lesión se vuelve crónica, entonces es un problema real, no solo para su carrera, sino también para la vida posterior. Como padre, quiero poder lanzar una pelota, o patear otra o correr con mis hijos, no preocuparme por algunas consecuencias a largo plazo que son posibles", añadió. "A veces vamos en contra de los mensajes y señales que nos envía nuestro cuerpo. Superar el dolor es parte del juego. Pero al mismo tiempo tienes que encontrar un equilibrio de lo que funciona mejor para ti", advirtió.

Por lo que se refiere a su momento de forma, Djokovic asegura que "los preparativos para el US Open han ido bien". "Me siento bien en la cancha. Me tomé un tiempo, un poco más de tiempo, después de los Juegos Olímpicos. No he jugado en Cincinnati, que estaba planeado previamente, porque me sentí agotado en todos los sentidos después de ese largo verano, que fue muy exitoso. Quiero decir, me trajo mucho éxito, mucha confianza". El líder del ranking no quiere meterse más presión de la que tiene ya, pero es consciente de la ocasión que se le presenta: "No quiero decir que es ahora o nunca para mí, porque creo que voy a tener más oportunidades en mi vida para ganar Slams. No sé si voy a tener más oportunidades de completar el Grand Slam de calendario. Por eso es una oportunidad única".