Medvedev: "Estamos aquí para no dejar que Djokovic gane"

Viernes 27| 4:05 pm





Daniil Medvedev es, por méritos propios, una de las grandes estrellas del US Open 2021. Por eso abrió este viernes el media day en Nueva York en medio de una gran expectación por conocer sus opiniones y aspiraciones para la edición de este año, en la que sólo Novak Djokovic representará al Big Three en ausencia de Roger Federer y Rafa Nadal. El número dos del mundo, finalista en 2019 cuando cayó en cinco sets ante el español, se ve con opciones de ser campeón, por encima del serbio, líder del ranking amenazado precisamente por Medvedev.

"Una vez más, estamos aquí para no dejarle ganar el US Open. Hablo solo por mí mismo cuando digo que quiero ganar el US Open. No me importa si es en la final contra un rival de la previa o contra Novak. Solo quiero ganar este torneo", dijo el moscovita cuando le preguntaron si Zverev, Tsitsipas o él serían capaces de acabar con la imparable marcha de Djokovic en los Grand Slams. "Todos sabemos que Novak, es un jugador muy fuerte, uno de los mejores de la historia. Es por eso que en cualquier torneo en el que esté, ya sea un major o un Futures o un ATP, es un gran contendiente, el gran favorito", aclaró Daniil, que viene de ganar en Toronto y ser semifinalista en Cincinnati.

Medvedev se siente más preparado para ganar su primer gran Slam tras ser subcampeón del US Open 2019 y el Open de Australia 2021. "Sí, definitivamente, tengo muchas más expectativas que antes, porque recuerdo muy bien ese 2019. Mi mejor resultado en un Slam había sido hasta entonces la cuarta ronda en Melbourne. Ahora ya he jugado dos finales. Sí, necesito ganar, hacer un mejor resultado. En Toronto y Cincinnati, con las mismas pelotas (Wilson), las mismas condiciones de calor y humedad jugué bien. Solo quiero continuar con ese nivel. Cuando juego bien, sé que puedo causar problemas a mis oponentes. Eso es lo más importante".