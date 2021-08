Carreño y Alcaraz pasan a octavos; eliminado Ramos-Viñolas

Tenis

Miércoles 25| 6:26 am





Los españoles Pablo Carreño Busta y Carlos Alcaraz tuvieron que trabajar tres sets cada uno antes de conseguir el pase a los octavos de final del torneo ATP 250 Winston-Salem tras completarse la segunda jornada, en la que su compatriota Albert Ramos-Viñolas quedó eliminado.



Carreño Busta, primer cabeza de serie, necesitó casi dos horas para superar al joven surcoreano Soonwoo Kwon, de 23 años, al que venció por 6-3, 3-6 y 6-4 para dejar la serie en 2-0 al favor del jugador español, actual medalla olímpica de bronce.



El tenista español volvió a mostrar falta de consistencia en su juego desde que comenzó la competición en pista dura y eso fue lo que le costó que Kwon, número 74 del mundo, se metiese en el partido y solo la experiencia y mejores golpes de derecha de Carreño le aseguró la victoria.



Su rival de Carreño en los octavos será el alemán Dominik Koepfer, decimosexto cabeza de serie, al que ya ha vencido en los dos enfrentamientos que han tenido anteriormente.



Alcaraz, decimoquinto cabeza de serie, también tuvo que llevar el partido a tres sets antes de ganar por 6-7(9), 6-1 y 7-6 (1) al australiano Alexei Popyrin, que al final no pudo con el ritmo del joven tenista español que en el desempate decisivo ganó los tantos que le aseguraron la victoria.



El rival de Alcaraz en los octavos será el húngaro Marton Fucsovics, número 42 del mundo, que ganó 7-6 y 6-1 al japonés Yosuke Watanuki.



El duelo entre Alcaraz, de 18 años, y Fucsovics, de 29, será el primero que tengan en el circuito profesional.



Ramos-Viñolas, undécimo cabeza de serie, dijo adiós al torneo al perder por 6-3 y 6-1 frente al joven sueco de 22 años Mikael Ymer, que fue superior en todas las facetas del juego, en el primer duelo entre ambos.



Mientras que el tenis latinoamericano tuvo la cara y cruz con el brasileño Thiago Monteiro que logró el pase a los octavos y la eliminación de los argentinos Federico Delbonis, 10 cabeza de serie, y Federico Coria.



Monteiro derrotó 7-5 y 6-1 al joven estadounidense Eduardo Nava, que jugará los octavos frente al estadounidense Frances Tiafoe, decimotercer cabeza de serie, quien eliminó al veterano escocés Andy Murray por 7-6 (4) y 6-3.



El tenis argentino se quedó sin representantes en la competición individual después que Delbonis perdiese por 6-3 y 6-4 frente al estadounidense Marcos Girón, ante quien no se había enfrentado nunca.



Su compatriota Coria tampoco pudo superar la segunda ronda al caer derrotado por 6-4 y 6-2 ante el francés Pierre-Hugues Herbert.



Otro favorito que consiguió el triunfo en la segunda jornada fue el inglés Daniel Evans, tercer cabeza de serie, que se impuso por 3-6, 6-4 y 6-1 al francés Lucas Pouille, el verdugo en la primera ronda del español Feliciano López.



Los franceses Benoit Paire, duodécimo cabeza de serie, y Richard Gasquet, decimocuarto, también alcanzaron los octavos algo que no pudo lograr el croata Marin Cilic, sexto favorito, que cayó derrotado por 4-6, 7-5 y 6-4 frente al bielorruso Ilya Ivaska. / EFE