Thiem: "Nadal tuvo la misma lesión que yo; si se cura bien, no dará problemas"

Thiem no jugará el US Open y el resto de la temporada 2021

Dominic Thiem concedió una entrevista al periódico austriaco Kleine Zeitung en la que repasó cómo marcha su recuperación de la lesión de muñeca que sufrió durante los pasados Mallorca Championships y que le impedirán competir en el US Open y el resto de la temporada 2021.

El propio Thiem admitió que quería haber jugado este tramo final pero que las molestias e la muñeca persistían en los entrenamientos. "Tenía en mente hacer el US Open y el resto de la temporada pero pagué el precio de no tener experiencia en lesiones como esto. Los entrenamientos nunca fueron bien, especialmente con el golpe de derecha, por lo que siempre tuve un mal presentimiento"

Thiem reveló que seguirá un tratamiento conservador con una férula y espera volver a entrenar con normalidad en noviembre. "Utilizaré la férula durante seis semanas para que sane la vaina del tendón. A las cuatro semanas veremos si va bien la curación y entonces podré empezar a correr y hacer ejercicio físico. Si todo va bien, para entonces podré quitarme la férula y empezar a fortalecer y mover mi muñeca, por lo que podría entrenar bien a partir de noviembre. Mi muñeca está normal, no duele, pero cuando golpeo de derecha suena un chasquido antes de golpear".

El austriaco también puso como ejemplo que Rafa Nadal sufrió una lesión similar a la suya en 2016 y que logró volver más fuerte tras ella. "El proceso de curación ha sido algo mejor que el de otros tenistas, a los que le tuvieron que operar de inmediato. Creo que aún puede curarse con la férula. Nadal pasó por la misma lesión en 2016, Nishikori la tuvo y Bencic también. Los médicos dicen que si se cura bien no habrá problemas. Si la recuperación no va bien, entonces me operaré. No sería ningún contratiempo, pero aumentaría mi tiempo de regreso a la pista y posiblemente no llegue al Open de Australia, ya que sería uno o dos meses más".

Thiem confesó que echará de menos no poder revalidar el título en el US Open y, sobre todo, no poder jugar en la Copa Davis ante su público en Innsbruck. "He tenido seis años increíbles, mejores de los que soñé. Ahora estoy pasando un mal año, pero espero que vengan otros seis o siete años buenos. Me duele perderme el US Open, Indian Wells, pero sobre todo me duele perderme la Copa Davis. También me apena no poder competir en Viena, pero jugará más veces ese torneo. Sin embargo, ¿cuántas veces jugarás una Copa Davis en casa ante Serbia y Alemania? Tal vez no suceda nunca más".

Por último el austriaco tiene muy claro quién es su gran favorito para sucederle como campeón del US Open. "Creo que Djokovic me sucederá como campeón del US Open. Tiene unas ganas increíbles y tiene la oportunidad del siglo para ganar los cuatro Grand Slam el mismo año. Creo que no desaprovechará esta oportunidad".