Tsitsipas y Zverev cumplen pronósticos y se verán en semifinales

Cincinnati. Todo fue normalidad en la sesión nocturna de la quinto jornada del torneo de Cincinnati, ATP Masters 1000, con los triunfos del griego Stefanos Tsitsipas, segundo cabeza de serie, y el alemán Alexander Zverev, tercer favorito, que les puso en el duelo de semifinales por un puesto en la final.





Pero después de tomar un descanso para ir al baño, Tsitsipas regresó a la corte renovado. Los puntos de partido que perdió no causaron pánico. Auger-Aliassime le regaló a su oponente un quiebre temprano en el tercero con un golpe de derecha extendido, y el griego nunca miró hacia atrás, atacando a través del decisivo sin enfrentar un punto de quiebre.



A pesar de la gran resistencia que presentó Auger-Aliassime, duodécimo cabeza de serie, al final la posibilidad de un remontada tardía se desvaneció cuando cometió su séptima doble falta para darle al segundo favorito un segundo quiebre decisivo.



Pero el joven canadiense de 21 años dejará Cincinnati confiado que su temporada en la pista dura va por buen camino tras haber conseguido el triunfo sobre su amigo cercano, el italiano Matteo Berrettini, el finalista de Wimbledon.



Auger-Aliassime dominó su rivalidad con Tsitsipas desde los juveniles hasta sus primeros años como profesionales. Pero Tsitsipas ha tomado control de su serie ATP en los duelos entre ambos y ahora tiene ventaja de 5-2, incluidas cinco victorias consecutivas.



Tsitsipas sufrió una dura derrota en tres sets la semana pasada en las semifinales de Toronto contra el estadounidense Reilly Opelka. Pero se ha recuperado bien en Cincinnati con tres victorias para avanzar a las semifinales.



El joven tenista griego está tratando de ganar su segundo título de Masters 1000 después de triunfar en Montecarlo a principios de esta temporada.



Su rival, en las semifinal, será Zverev, el medallista de oro de los Juegos Olímpicos de Tokio, quien eliminó al contendiente de Turín, el noruego Casper Ruud, octavo cabeza de serie, en sets seguidos por 6-1 y 6-3.



El duelo entre Tsitsipas y Zverev favorece el tenista griego con marca de 6-2.



Zverev persigue su quinto título de Masters 1000 y se mostró dominante frente a Ruud.



El campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio tuvo demasiada potencia de fuego en el servicio y desde la línea de fondo, aplastando con 18 golpes ganadores a siete del rival .



Zverev, que no había ganado un partido en seis apariciones anteriores en el torneo de Cincinnati, avanzó a un enfrentamiento de semifinales contra Tsitsipas.



"Los partidos no van a ser más fáciles. Creo que Stefanos es alguien que está en una forma increíble en este momento y desea jugar este partido también porque estamos antes de llegar al US Open, lo que significa que debemos demostrar que jugamos nuestro mejor tenis lo que hará un partido entretenido", comentó Zverev.



El tenista alemán reiteró que no se puede llegar a una semifinal de un torneo Masters 1000 sin jugar un buen tenis, lo que significaba también que cualquiera de los dos podía llevarse la victoria, pero al final será para el que mejor lo haga.



Zverev, que ahora ha alcanzado los cuartos de final o más de ocho de los nueve eventos Masters 1000 (excepto Indian Wells), extendió su racha ganadora a nueve partidos que se remontan a los Juegos Olímpicos. Este año ha ganado tres títulos, incluida la corona Masters 1000 en Madrid.



Ruud ahora ha llegado al menos a los cuartos de final en cuatro eventos ATP Masters 1000 consecutivos que ha jugado, incluidos dos seguidos en canchas duras en Toronto y Cincinnati. Su actuación esta semana en Cincinnati lo verá consolidar su posición en el octavo lugar en la FedEx ATP Race To Turin.



Sin embargo, después de reclamar solo cinco juegos contra Tsitsipas en los cuartos de final de Toronto y cuatro juegos contra Zverev esta noche, el joven de 22 años sabe que se debe mejorar su tenis si quiere ser incluido en la lista de los favoritos a luchar por el título cuando llegue al Abierto de Estados Unidos.



Durante la sesión matinal, también se cumplieron los pronósticos con los respectivos triunfos de los rusos Daniil Medvedev, primer cabeza de serie, y Andrey Rublev, cuarto favorito, que se impusieron al español Pablo Carreño Busta (6-1, 6-1) y al francés Benoit Paire (6-2, 3-6, 63), respectivamente.



El duelo entre Medvedev y Rublev será el quinto como profesionales en la ATP Tour con ventaja de 4-0 para el primero. EFE