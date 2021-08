Halep sigue su camino en Cincinnati

Tenis

Redacción Meridiano

La jugadora rumana Simona Halep, se instaló en la siguiente ronda del torneo 1000 de Cincinnati. La campeona de Grand Slam venció por 6-4, 3-6 y 6-1 a la polaca Madga Linette en dos horas y diez minutos

En la segunda ronda tendrá que medirse ante la campeona del duelo entre la estadounidense Jessica Pegula y la italiana Camila Giorgi.

La tenista de 29 años decidió no participar en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, acumulando hasta tres meses de inactividad, también por sufirir de una lesión.

Halep declaró sobre su salud y los protocolos a seguir "Me siento protegido. Estoy cuidando. Me pongo la máscara cuando hay mucha gente cerca. Me siento mucho mejor cuando el torneo está abierto. No me gustan las burbujas. Me siento muy estresado cuando estoy en la burbuja". Entonces, si la gente puede vacunar cada vez más, será mejor, porque ya no tendremos más restricciones ".