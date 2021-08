El italiano Jannik Sinner se regala un triunfo ante Delbonis en su cumpleaños

Tenis

La joven promesa del tenis italiano Jannik Sinner, undécimo cabeza de serie, debutó este lunes en el torneo de Cincinnati con una victoria por 6-2 y 7-5 frente al argentino Fedérico Delbonis.



Sinner, que tiene en su haber dos títulos de la ATP en lo que va de temporada, celebró su vigésimo cumpleaños con un triunfo que lo pone en la segunda ronda del torneo, previo al US Open 2021.



El italiano, actualmente en el puesto 15, el más alto de su carrera en el Ranking FedEx ATP, presentó un tenis agresivo contra Delbonis que no respondió bien en el primer set.



Pero en el segundo Delbonis encontró su mejor resto y se metió en el partido después de hacer tres juegos consecutivos que le dieron la ventaja de 2-4.



Sin embargo, el jugador italiano recuperó su mejor tenis desde el fondo de la pista para recuperar el control del juego y del partido que ganó después de una hora y 38 minutos de acción.



En un comienzo animado, Sinner se defendió de tres puntos de quiebre, antes de encontrar rápidamente su rango en su primer encuentro contra Delbonis.



Sinner golpeó la pelota con profundidad constante y fue capaz de neutralizar el golpe de derecha zurdo con efecto liftado de Delbonis al tomar la pelota temprano a la altura de los hombros.



Después de que Sinner selló el primer set cuando Delbonis encontró la red con un golpe de derecha, el italiano rompió rápidamente al comienzo del segundo.



Pero llegó la reacción de Delbonis desde la línea de fondo y trabajo el revés de Sinner, su debilidad, que le obligó a perder la concentración temporalmente para luego asegurar la victoria.



Sinner capturó su segundo título de la temporada a nivel de gira en el Citi Open en Washington a principios de este mes, que lo convirtió en el campeón ATP 500 más joven desde que se creó la categoría en 2009.



El campeón de las Finales ATP Next Gen 2019 también ganó en el Great Ocean Road Open en Melbourne a principios de este año.



Sinner se enfrentará al semifinalista de Toronto, el estadounidense John Isner, o al campeón de Los Cabos, el inglés Cameron Norrie, en la segunda ronda.



Delbonis, No. 48 del mundo, que estaba haciendo su cuarta aparición en Cincinnati, ha disfrutado de carreras hasta las semifinales en Hamburgo, Belgrado y Santiago esta temporada.



En otro resultado de la competición masculina, el también italiano Fabio Fognini se impuso por 7-6 (3) y 6-3 al georgiano Nikoloz Basilashvili y tendrá de rival en la segunda ronda al argentino Guido Pella, que ayer, domingo, dio la sorpresa al vencer 6-3 y 6-3 al belga David Goffin, decimoquinto cabeza de serie.