Roberto Bautista pierde en cuartos de final del torneo ATP 1.000 de Toronto

Viernes 13| 5:32 pm





EFE.

El español Roberto Bautista, 17 del mundo, declaró a EFE que pese a perder perdió este viernes en cuartos de final del torneo ATP 1.000 de Toronto (Canadá) ante el estadounidense Reilly Opelka, se siente en buenas condiciones de cara al torneo de Cincinatti y el Abierto de Estados Unidos.



Bautista, el último representante español en el abierto de Canadá, no pudo con el servicio de Opelka, el número 32 del mundo. El estadounidense, que mide 2,11 metros de altura, anotó 18 "aces" y se llevó el partido en dos sets, por 3-6 y 6-7 (1-7), en una hora y 23 minutos de encuentro.



Es el tercer año consecutivo que Bautista llega a los cuartos de final del abierto de Canadá, que cada año se alterna entre Toronto y Montreal.



Ahora, Opelka disputará una de las semifinales del torneo canadiense contra el número 3 del mundo, el griego Stefanos Tsitsipas, que también hoy derrotó en dos sets, 6-1 y 6-4, al noruego Casper Ruud (12).



Tras el partido, Bautista declaró a EFE que estaba contento con su actuación durante toda la semana en Toronto y que el partido se había decidido en "dos o tres puntos".



"He tenido un poco de mala suerte en el 'break' que me ha hecho en el principio del partido. Creo que había empezado muy bien. Estaba encontrándome con muy buena intensidad, llevando el ritmo de los puntos en el 'rally'. Ha sido una mala fortuna en un par de puntos en ese 'break'", dijo el jugador español.



Bautista también señaló que el parón que hubo al principio del "tie-break" en el segundo set, obligado por las condiciones meteorológicas, "no me ha venido muy bien".



Pero Bautista también reconoció que Opelka "ha jugado a mucho nivel, ha estado muy acertado".



Bautista viaja ahora a Cincinatti para disputar el Masters 1.000 de la ciudad estadounidense y posteriormente a Nueva York. El año pasado, el español llegó a las semifinales de Cincinatti tras derrotar al ruso Daniil Medvedev.



El jugador español terminó señalando que tras disputar el torneo de Toronto "me he sentido otra vez muy bien en la pista" y que la gira norteamericana que ha iniciado en la ciudad canadiense "es muy dura y exigente" pero que está "con ánimos y con ganas de jugar otra vez buen tenis".