Thiem: "Es imposible ser el heredero de los mejores tenistas de la historia"

El tenista austríaco Dominic Thiem ve "imposible" ser "el heredero del trono de los mejores tenistas de todos los tiempos" pero avisa de que, cuando esté de vuelta con su "mejor versión", será capaz de ganarles a los tres, aseguró a Efe al ser preguntado por si se siente el sucesor de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic.



Thiem, de 27 años y actual número 6 del ránking ATP, trató temas relacionados con su futuro próximo, la evolución de su lesión de muñeca o sobre si se ve capacitado para recoger el testigo del español, el suizo y el serbio -absolutos dominadores del circuito en los últimos años- en una entrevista con la Agencia Efe con motivo del lanzamiento de las zapatillas Adidas Barricade, en cuyo diseño ha participado al considerarlo un modelo "icónico" de la marca alemana.



PREGUNTA: ¿Cómo lleva la lesión de muñeca?



RESPUESTA: Está mejorando cada día. Empecé ya a hacer entrenamientos fitness completamente normales y a entrenar en pista, aunque todavía con la mano izquierda.



Depende de los resultados que tenga en las pruebas, que estarán en los próximos días, pero espero estar jugando pronto con la mano derecha y dar un paso más. En general estoy yendo en la buena dirección.



P: ¿Cuándo estará de vuelta en la pista?



R: Espero que pueda estar en el US Open. No estoy seguro todavía pero es el objetivo que tengo en mi mente. No habría mejor torneo que el US Open para volver.



P: ¿Es precisamente el Abierto estadounidense su objetivo principal esta temporada después de un año complicado?



R: Es el principal objetivo después de volver de la lesión, pero como no he empezado a jugar y ha pasado mucho tiempo desde que jugué mi último partido, incluso aunque pueda jugar sin dolor y sin riesgo en el torneo, va a ser muy complicado. Me he perdido muchas sesiones de entrenamiento y partidos por lo que no espero llegar muy lejos, pero quién sabe.



Siempre es bonito y especial jugar un Grand Slam, especialmente uno que ya gané el año pasado, así que será un momento muy importante esta temporada.



P: ¿Siente presión de cara al US Open al ser el defensor del título?



R: En un año normal, en el que no me hubiera lesionado y hubiera competido bien, sí. Hubiera sentido presión, aunque obviamente hubiera hecho todo lo posible para defender el título.



Desafortunadamente, ahora es todo diferente. He perdido muchas sesiones de entrenamiento y muchos partidos, por lo que si puedo jugar el US Open -algo que realmente espero hacer- no existe casi presión.



La primera victoria será poder jugar allí.



P: ¿Qué diferencia hay para usted entre jugar con público o en un estadio vacío?



R: Hay una gran diferencia. Ha sido muy difícil jugar sin fans. Este último año y medio mostró lo importante que son los seguidores de este deporte para nosotros, los jugadores. Lo importante y lo bonito que es jugar en un estadio lleno. Espero que en Nueva York haya casi un 100% de capacidad.



P: ¿Se ha considerado alguna vez como el heredero del trono de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic?



R: Es una pregunta complicada. Este año ha sido difícil pero espero que pronto, alrededor del inicio de 2022, esté de vuelta mi mejor versión. Cuando esté de vuelta con mi mejor versión seré capaz de vencer a todos ellos y de ganar cualquier torneo que juegue.



No estoy solo, hay muchos talentos jóvenes que pueden hacer lo mismo y creo que es imposible ser el heredero del trono de los mejores tenistas de todos los tiempos. Todos tienen 20 Grand Slam y, para ser sincero, no creo que ninguno de los jugadores de la nueva generación lo consiga, pero intentaremos lograr los máximos posibles.



Espero poder empezar con fuerza la próxima campaña 2022.



La competición dará comienzo el próximo 30 de agosto y finalizará el 12 de septiembre. / EFE



La competición dará comienzo el próximo 30 de agosto y finalizará el 12 de septiembre. / EFE