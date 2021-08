Serena Williams renuncia a Cincinnati antes del US Open

Tenis

Serena Williams llegará al US Open (si finalmente compite en Nueva York) sin apenas rodaje de competición, ya que este martes anunció su baja para el Western & Southern Open, el torneo de Cincinnati, uno de los últimos grandes torneos antes del Grand Slam neoyorquino, a causa de la lesión en la pierna que sufrió durante el pasado Wimbledon.

La organización del torneo de Cincinnati compartió las palabras de Serena Williams en las que justifica su renuncia. "Desafortunadamente no jugaré el Western & Southern Open la próxima semana ya que todavía me estoy recuperando de mi lesión en la pierna en Wimbledon. Echaré de menos a todos mis aficionados de Cincinnati que están ansiosos por verme cada verano. Estoy planeando mi regreso a las pistas muy pronto".

La baja de Serena Williams no es la única anunciada por el Western & Southern Open en las últimas horas, ya que tampoco irán a Cincinnati su hermana Venus y la también estadounidense Sofía Kenin, que argumentaba así su ausencia. "Desafortunadamente, he tomado la difícil decisión de renunciar al Western & Southern Open. Me estoy recuperando para jugar el US Open a finales de este mes y siento que necesito una semana más de rehabilitación. Quiero agradecer a la USTA sus esfuerzos por celebrar el torneo en esta situación y le deseo toda la suerte a los jugadores".

Pese a las bajas de Serena, Venus y Kenin, el Western & Southern Open de Cincinnati sí contará con la presencia de destacadas raquetas del circuito WTA como Ashleigh Barty, Naomi Osaka, Barbora Krejcikova, Iga Swiatek, Victoria Azarenza, Madison Keys, Karolina Pliskova o Garbiñe Muguruza entre otras.