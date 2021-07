Barty: "Ha sido un milagro"

Tenis

Sábado 10| 2:55 pm





Ashleigh Barty afirmó que ganar el torneo de Wimbledon apenas un mes después de retirarse de Roland Garros con una lesión en la cadera ha sido "un milagro".



La tenista australiana se recuperó en un tiempo récord para estar en Londres y poder disputar el Grand Slam, donde venció a Karolina Pliskova en la final.



"Mi equipo no me contó mucha de la información que debería haber sabido. Era una lesión de dos meses. Poder jugar aquí en Wimbledon ha sido un milagro. Creo que que no me lo dijeran muestra lo contrarreloj que íbamos. Jugar aquí sin dolor es increíble. Es divertido que a veces las estrellas se alineen para que puedas perseguir tus sueños", dijo la 'aussie' en rueda de prensa.



Sobre su victoria, Barty, que ya tiene dos Grand Slams tras Roland Garros 2019, la calificó como una de las más increíbles de su carrera.



"Creo que es la sensación más increíble que nunca he experimentado en una pista de tenis. Era como que no me lo creía. He trabajado muy duro durante mi carrera con todo mi equipo y con gente que significa lo máximo para poder conseguir mis objetivos y mis sueños. Poder lograrlos hoy es increíble", aseguró la número uno del mundo. EFE