Kyrgios: No amo tanto el tenis como Federer, Nadal y Djokovic

Tenis

(EFE).- Nick Kyrgios aseguró que no ama tanto el tenis como leyendas de la talla de Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic y que su verdadero amor es el baloncesto.



El australiano, que está en tercera ronda de Wimbledon, disputó este viernes el dobles mixto junto a la estadounidense Venus Williams, logrando el pase a la siguiente ronda.



En rueda de prensa, Kyrgios fue preguntado sobre qué piensa al ver a jugadores como Federer, Nadal y Djokovic jugar más allá de los 35 años.



"Bueno, yo definitivamente no amo tanto en tenista como estas leyendas. Federer, Nadal y Djokovic no podrían vivir sin el tenis. Es su gran amor. Para mí mi gran amor es el baloncesto, pero no pude seguir ese sueño", aseguró.



"Yo no me despierto cada día pensando en ello, queriendo mejorar cada vez que entro en pista. No me ocurre, no es algo que me pase fácil. También creo que ellos no tuvieron que crecer con tanto criticismo al comienzo de su carrera. No digo que eso me haya sacado del deporte, pero sí que me puso mucha presión al principio".



"Esto no quiere decir que me vaya a retirar cualquier día de estos. Solo digo que he estado mucho tiempo en el circuito. He vivido muchas cosas y hay muchas cosas que quiero hacer fuera del tenis. Cuando era joven me puse un límite. No quería jugar más allá de los 28 o 29 años, porque estos son los mejores años de mi vida y quiero pasarlos con mi familia, mi novia y mis amigos", dijo el australiano.



"Creo que me he ganado ese derecho y para tener la libertad de hacer lo que quiera. Puede que vuelva con 33 años, con alguna invitación. Quién sabe. Solo digo que no creo que esté jugando con la edad con la que juegan ellos", apuntó Kyrgios.



El australiano se enfrentará este sábado al canadiense Felix Auger-Aliassime en tercera ronda de Wimbledon. EFE