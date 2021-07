Badosa avanza con contundencia

Tenis

(EFE).- La española Paula Badosa avanzó con contundencia en Wimbledon al derrotar a la kazaja Yulia Putintseva en segunda ronda por 6-4 y 6-1.



Badosa, que no había ganado nunca en el All England Club, sumó su segunda victoria consecutiva en un reñido partido ante la kazaja, que se definió por un crucial primer set.



La española abrió con un 4-1 inicial que Putintseva llegó a recuperar hasta el 4-3 y saque a favor. Sin embargo, tras un eterno noveno juego, Badosa rompió su servicio, se colocó 5-3 y falló al cerrar el set con su saque.



La pupila de Javier Martí se rehízo rápidamente y volvió a quebrar el saque de Putintseva para abrochar el primer parcial y dar un golpe sobre la mesa en el partido. A partir de ahí se acabó el sufrimiento para ella. No volvió a afrontar ni una sola pelota de rotura y se llevó los últimos cinco juegos del partido.



Badosa, que solo puede sumar puntos en Wimbledon, al defender la primera ronda de 2019, alcanzará con esta tercera ronda su mejor ránking histórico al final del Grand Slam, subiendo, como mínimo, al puesto 29 de la clasificación.



La rival de Badosa en la siguiente ronda será la ganadora del duelo entre la ucraniana Elina Svitolina y la polaca Magda Linette. Badosa y Svitolina ya se midieron la semana pasada en Eastbourne, con triunfo para la número cinco del mundo. EFE