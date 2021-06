Thiem se baja de Wimbledon por una lesión en la muñeca

Tenis

Jueves 24| 1:52 pm





El austríaco Dominic Thiem no participará este año en Wimbledon debido a la lesión en la muñeca derecha que sufrió en el torneo de Mallorca, y que le tendrá fuera del circuito "durante varias semanas".



Así lo confirmó en un comunicado el equipo del austríaco, que se tuvo que retirar en el primer set de su encuentro contra Adrian Mannarino, en Mallorca.



Thiem, que nunca ha pasado de octavos de final en Wimbledon, viajó a Barcelona para someterse a pruebas en su muñeca y los doctores han detectado una lesión que le tendrá fuera de las pistas durante "varias semanas".



El austríaco llevara una muñequera durante cinco semanas y, luego, empezará un proceso de recuperación que estará supervisado por el español Ángel Ruiz Cotorro, para determinar cuándo puede volver a la competición.



Thiem ya había renunciado a los Juegos Olímpicos, por lo que esta baja no tiene impacto en ellos, pero sí en los tres torneos que tenía programados y que ahora no jugará, Wimbledon, Hamburgo y Gsstad. EFE