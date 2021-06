Las finales de Wimbledon se disputarán con aforo completo

Tenis

Lunes 14| 2:03 pm





Las finales de Wimbledon se disputarán ante 15.000 espectadores, es decir, capacidad total, pese al retraso en el levantamiento de las restricciones en el Reino Unido.



El resto del torneo permitirá un total de 21.000 personas por día en el torneo, lo que supone un 50 % de la capacidad total del All England Club, según avanzaron medios ingleses.



Este será el primer evento del Reino Unido que permita un 100 % del aforo tras el comienzo de la pandemia y pese al anuncio este lunes del Gobierno británico de retrasar cuatro semanas la eliminación de las restricciones por la covid al 19 de agosto.



El torneo inglés, el tercer Grand Slam de la temporada, anunciará este miércoles qué requerimientos en cuanto a vacunación o test necesitarán las personas que decidan visitar el All England Club.



Cabe recordar que los jugadores que acudan al torneo estarán alojados en hoteles oficiales en el centro de Londres y que no podrán alquilar residencias privadas como era habitual antes de la pandemia.



El español Rafael Nadal ha puesto en duda su participación en el torneo y decidirá en los próximos días, debido a la cercanía entre Wimbledon y el final de Roland Garros, con apenas dos semanas de diferencia entre un torneo y otro. EFE