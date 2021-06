Suecia niega que haya pedido a UEFA que España guarde cuarentena por Busquets

Tenis

Lunes 7| 10:45 am





La Federación Sueca de Fútbol negó este lunes que haya pedido a la UEFA que la selección española tenga que guardar cuarentena por el positivo en coronavirus del capitán Sergio Busquets, que este domingo abandonó la concentración.



"No es cierto. No hemos tenido contacto ni con UEFA ni con la Federacion Española (RFEF)", declaró al portal "Fotbollskanalen" el jefe de la expedición sueca, Stefan Pettersson, que desmintió las informaciones periodísticas que apuntaban lo contrario.



Pettersson se mostró comprensivo con lo ocurrido con Busquets, que dio positivo en los test realizados el domingo por la mañana, por lo que tuvo que abandonar la concentración en Las Rozas.



"No es extraño que haya contagio. Ha ocurrido antes tanto en selecciones como en clubes. Todos seguimos los protocolos y nos preparamos para el partido de forma normal", dijo Pettersson en relación al encuentro que enfrentará a ambos equipos el día 14 en La Cartuja, en su debut en el grupo E.



El seleccionador sueco, Jan "Janne" Andersson, había declarado anteriormente que el positivo de Busquets no afectaba a los planes de su equipo y que estaban a la espera de la evolución del caso.



"La RFEF lamenta comunicar que su capitán Sergio Busquets ha dado resultado positivo en el último test PCR que se le ha realizado esta mañana en la concentración de la Selección nacional en Las Rozas. El resto de los integrantes de la concentración, han resultado todos negativo", informó ayer la Federación en un comunicado.



La selección sueca disfruta este lunes de una jornada de descanso tras el partido amistoso del sábado contra Armenia (3-1), el segundo triunfo en otros tantos encuentros de preparación tras la victoria frente a Finlandia (2-0).



La sede de la concentración se trasladará a partir de mañana de Estocolmo a Gotemburgo (oeste), donde el equipo tendrá su base durante el torneo. / EFE