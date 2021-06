Djokovic, Nadal y Federer avanzan, Barty y Pliskova tropiezan

Tenis

París, 3 jun (EFE).- El serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer avanzaron este jueves a tercera ronda de Roland Garros, donde no estarán la australiana Ashleigh Barty, que se retiró lesionada, ni la checa Karolina Pliskova, derrotada.



El cuadro femenino si lograron el pase las dos finalistas de la pasada edición, la polaca Iga Swiatek y la estadounidense Sofia Kenin, al igual que la ucraniana Elina Svitolina, quinta favorita.



Con paso firme avanzó Djokovic, que apenas dejó opciones al uruguayo Pablo Cuevas, un experto en la tierra que se dio contra un muro, 6-3, 6-2 y 6-4.



El serbio desplegó un juego de mucha altura para auparse por 16 ocasión consecutiva a la tercera ronda de Roland Garros, donde busca su segundo cetro y convertirse en el primer tenista que gana más de una vez los cuatro grandes.



"Me siento bien, con ganas de llegar lejos en este torneo", afirmó el serbio, que mira al cruce de semifinales contra Rafa Nadal con el rabillo del ojo.



Su próximo rival será el lituano Ricardas Berankis, un especialista en la pista rápida, 93 del mundo a sus 30 años, pero que tras ganar al francés Ugo Humbert en primera ronda, se deshizo del estadounidense James Duckworth, 7-5, 2-6, 7-6(4) y 6-0. Djokovic le ha ganado en los tres duelos anteriores el último en este mismo escenario el año pasado donde el báltico solo se apuntó 5 juegos.



NADAL DE CUMPLEAÑOS



Tampoco dejó lugar a la sorpresa Nadal, que cumplía 35 años y que fue programado en sesión nocturna contra el francés Richard Gasquet, su víctima favorita, que acabó sucumbiendo 6-0, 7-5 y 6-2.



El número 3 del mundo, en busca de su título número 14 en París que eleven a 21 el contador de sus Grand Slam, se mostró implacable contra un rival 15 días más joven, al que ha ganado en los 17 duelos que han compartido.



Su rival por un puesto en octavos será el británico Cameron Norrie, 45 del ránking de 25 años, que nunca ha superado la tercera ronda de un grande, y que venció al sudafricano Lloyd Harris por 4-6, 6-3, 6-3 y 6-2.



Dos veces lo ha afrontado Nadal, ambas este año y el británico no se ha llevado un set. Perdió en el Abierto de Australia y en el torneo de Barcelona.



Algún problema más encontró Federer, pero respondió ante un rival siempre incómodo, el croata Marin Cilic, al que acabó derrotando por 6-2, 2-6, 7-6(4) y 6-4 para regresar a la tercera ronda.



Tras un año de ausencia de las pistas, en su quinto partido de la temporada, el helvético parece ir cobrando tono, a la espera de que las cosas se le pongan más duras.



"Estoy sorprendido con el nivel que estoy dando", aseguró el suizo, que reconoce que, camino de los 40, sumar su segundo título en Roland Garros, tras el de 2009, sería una gesta.



Su siguiente rival, en un duelo inédito, será el alemán Dominik Koepfer, 59 del ránking, verdugo del estadounidense Taylor Fritz, 6-3, 6-2, 3-6 y 6-4.



En el camino del suizo en octavos asoma el suizo Matteo Berrettini, reciente finalista en Madrid, que demostró un buen nivel ante el argentino Federico Coria, 6-3, 6-3 y 6-2, aunque el transalpino tendrá que ganar antes al surcoreano Soonwoo Kwon, verdugo del también italiano Andrea Seppi, 6-4, 7-5 y 7-5.



RETIRADA DE BARTY



Las sorpresas llegaron en el cuadro femenino. Primero con la retirada de Barty, que arrastraba molestias desde el pasado sábado y no pudo completar su duelo contra la polaca Magda Linette, que ganaba 6-1, 2-2.



Aunque su liderazgo del ránking no peligra, la australiana de 25 años sufrió un duro golpe, porque tras ganar en 2019 sumará un segundo año sin triunfo, ya que el año pasado renunció a viajar a París para defender su título a causa de la pandemia.



Pliskova, de 29 años, llegaba como una de las candidatas, tras haber alcanzado la final en Roma, pero tropezó ante la estadounidense Sloane Stephens, 7-5 y 6-1.



Kenin, de 22 años, cuarta favorita, dio un paso para acercarse a la final que ya jugó el año pasado, tras derrotar a su compatriota Hailey Baptiste, 7-5 y 6-3, y se medirá por un puesto en octavos contra su también compatriota Jessica Pegula, que venció a la checa Tereza Martincova por 6-3 y 6-3.



Pero la sensación la causó la defensora del título, la polaca de 20 años Swiatek, que arrasó a la sueca Rebecca Peterson, 6-1 y 6-1 y va camino de repetir la trayectoria del año pasado, cuando levantó su primer Grand Slam sin ceder un set.



Su siguiente rival será la estonia Anett Kontaveit, trigésima favorita, que derrotó a la francesa Kristina Mladenovic por 6-2 y 6-0. EFE