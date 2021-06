París rescata a Monfils de las garras de Ramos

Tenis

Martes 1| 10:49 am





El español Albert Ramos tuvo contra las cuerdas al francés Gael Monfils en la primera ronda de Roland Garros, dispuso de una bola para colocarse 2-0 ante el mejor de los locales, que parecía descolocado, sin opciones.



Pero superó ese envite y aupado por el público tan escaso como enfervorecido -entre el que apareció la ucraniana Elina Svitolina, prometida del francés, además de sus padres- el favorito número 14 renació para reengancharse al partido, igualar la contienda y reforzar su moral para afrontar el resto del duelo, que acabó 1-6, 7-6(6), 6-4 y 6-4, en algo más de 3 horas.



Ahí estuvo la clave, en dejarle ir vivo y engancharle a un público falto de ídolos, que se aferra a cualquier cosa porque el menú tiene poco para elegir.



Monfils encontró el hilo del encuentro, supo quitar la iniciativa a Ramos, que se había comportado como un auténtico terrícola, navegando con calma, sin estrépito, por la arcilla, dejando muestras de la buena forma que atraviesa el catalán un mes después de su título en Estoril.



El español se fue diluyendo, mientras los tiros del galo impactaban ahora del lado bueno de la pista, lo que fue equilibrando la estadística de golpes ganadores-faltas no forzadas, hasta entonces claramente del lado de las segundas.



Agotado, pero sostenido por la grada, el francés fue tomando la iniciativa, mejorando su puntería a medida que la defensa del español se hacía menos efectiva y la gesta se alejaba.



Monfils tuvo que llamar a la asistencia, pero el físico le dio para conseguir una clasificación para segunda ronda frente a un rival de 33 años que hace 5 daba la sorpresa al llegar hasta los cuartos de final.



"Muchas gracias al público", lanzó desde la pista Monfils. "El año pasado no habría ganado este partido, pero este año no podía dejarlo escapar". / EFE