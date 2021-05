Serena Williams sufre más de lo previsto para acceder a la segunda ronda

Tenis

París. La estadounidense Serena Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, sufrió este lunes más de lo previsto para acceder a la segunda ronda de Roland Garros, tras imponerse este lunes por 7-6 (6) y 6-2 a la rumana Irina Begu, en un encuentro en el que la norteamericana tuvo que salvar dos pelotas de set en el desempate de la primera manga.



Una circunstancia que acentuó las dudas con las que la tenista norteamericana ha llegado al torneo parisino, tras caer a las primeras de cambio ante la argentina Nadia Podoroska en Roma y perder posteriormente en la segunda ronda del torneo de Parma ante la checa Katerina Siniakova.



Pero si alguien pensaba que el camino hacia la segunda ronda de la norteamericana iba a ser un paseo, se equivocaba, como demostró Irina Begu tras devolver el “break” en el juego posterior (3-2) a Williams.



No fue el único “break” que concedió Serena Williams, que perdió hasta en dos ocasiones más su servicio, para verse con un 5-6 adverso y servicio para la jugadora rumana.



Pero cuando todo estaba peor para la estadounidense, Williams mostró lo mejor de su juego para forzar el “tie-break”.



Una “muerte súbita” en la que la norteamericana volvió a verse contra las cuerdas, tras conceder hasta dos pelotas de set (4-6) a una Begu, que con todo a su favor no supo culminar la gesta.



Nerviosismo que Serena Williams no desaprovechó no sólo ya para apuntarse la primera manga 7-6 (6), sino también para encarrilar la segunda, tras romper el servicio de la jugadora rumana en el juego inicial del segundo set.



Una ventaja que Williams logró aumentar tras volver a romper el servicio de Begu en el séptimo juego para apuntarse definitivamente el triunfo en el segundo set por un claro 6-2.



Victoria que permitió a la norteamericana, de 39 años, dar el primer paso en su intento de igualar en la capital francesa los 24 títulos de Grand Slam de la australiana Court, aunque para ello Serena Williams deberá mejorar notablemente su juego



Empezando por el encuentro de la segunda ronda que la enfrentará con la también rumana Mihaela Buzarnescu, que este lunes se impuso por 7-5 y 7-5 a la neerlandesa Arantxa Rus. EFE