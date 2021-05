Zverev: El trabajo no está terminado

Tenis

Sábado 8| 5:00 pm





(EFE).- El alemán Alexander Zverev reconoció el buen nivel de juego mostrado en el Mutua Madrid Open, donde eliminó al español Rafael Nadal el viernes y ahora al austríaco Dominic Thiem, pero subrayó que el trabajo en el torneo "no está terminado".



El tenista de Hamburgo espera redondear su buen nivel con el triunfo en la final ante el ganador del partido entre el italiano Matteo Berrettini y el noruego Casper Ruud.



"He realizado dos grandes partidos aunque este algo más extraño por el viento y las condiciones. Pero en general ha sido un buen partido pero el trabajo no está terminado. Espero mantener el nivel en la final", insistió Zverev.



A pesar de su progreso en Madrid reconoció que tiene jugadores por delante con más opciones para Roland Garros.



"En cualquier caso las mayores posibilidades de ganar en Roland Garros son para Rafa Nadal y Novak Djokovic segundo. Y cerca Dominic Thiem. Esta ha sido una buena semana hasta ahora pero el trabajo no está acabado", recordó Zverev que aspira a lograr su segundo título en Madrid tras el obtenido en el 2018. EFE