Casper Ruud: Espero que esta ocasión sea la buena

(EFE).- El noruego Casper Ruud alargó su buen momento y su presencia en unas semifinales en el circuito ATP al vencer al kazajo Alexander Bublik por 7-5 y 6-1 para situarse a un paso de la final del Mutua Madrid Open.



Ruud disfrutará en la Caja Mágica de su tercera semifinal en un Masters 1000. Las otra dos, en Roma y Montecarlo, el intento por llegar a la final fracasó.



"Llegar a la final supondría mucho. Esta es la tercera semifinal. Espero que esta sea la ocasión. Las otras las perdí contra Novak Djokovic y Andrey Rublev y en esta posiblemente tenga un rival de menor rango aunque también sea un gran jugador. Espero aprovechar esta oportunidad. Estoy muy motivado", dijo el tenista de Oslo.



El jugador noruego aprendió de los errores sufridos en aquellas semifinales. "Tengo que cometer menos errores no forzados. En este partido cometí pocos. También mi cuerpo está mejor que en Montecarlo. Espero estar listo y fresco para la semifinal", advirtió.



Ruud considera que la del Mutua Madrid Open es la semifinal que afronta con más confianza. "Esta es la tercera vez que estoy en esta situación y estoy más seguro de mí mismo sabiendo que he estado en este momento otras dos veces. Lo estoy disfrutando aquí en Madrid jugando un buen tenis. No cometí muchos errores", concluyó. EFE.