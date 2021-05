Thiem recupera sensaciones, remonta a Isner y repite semifinales en Madrid

Tenis

Viernes 7| 9:30 am





El austríaco Dominic Thiem se clasificó para las semifinales del Masters 1.000 de Madrid tras verse por primera vez en el torneo con un set en contra, pero remontar al estadounidense John Isner por 3-6, 6-3 y 6-4.



Su rival en la penúltima ronda será el ganador del partido entre el español Rafael Nadal y el alemán Alexander Zverev. Thiem repite seminales por cuarta vez consecutiva en la Caja Mágica.



Aparte de en un partido de la Copa Laver en 2017, Isner y Thiem no se enfrentaban desde el año 2015, cuando cada uno se llevó un choque, el norteamericano sobre la pista dura de Pekín y el centroeuropeo sobre la tierra de Niza.



Isner saltó hoy a la pista dispuesto a acortar los puntos al máximo. Restó al mismo nivel que sacó, muy metido en la pista, y se adelantó 3-0. Thiem evitó volver a ceder su servicio, pero no pudo ni soñar con romper el del estadounidense, que cerró el set con cuatro puntos directos de saque, de los siete que sumó en esa manga (6-3).



Hasta ese momento Thiem no había perdido un set este año en Madrid.



El austriaco logró alargar los peloteos al comienzo del siguiente parcial y mover a Isner de lado a lado. Aun así, tuvo que aplicarse con su derecha para salvar cuatro bolas de rotura en el quinto juego.



El partido cambió de rumbo en el siguiente, que Thiem se apuntó en blanco al resto ayudado por los errores de su rival (4-2). A partir de entonces encontró las esquinas con facilidad y se apuntó el set sin verse en más aprietos.



El austríaco se mostró muy sólido con su servicio en el tercer set, más aún que Isner. Cada vez más eficaz, hizo dudar al estadounidense en la red y tras el 4-4 venció por fin su resistencia y sumó un nuevo 'break' que sería definitivo.



Isner, que había jugado cinco 'tie-breaks' y ganado cuatro en sus anteriores partidos, no pudo prolongar el choque para hacer valer su saque en el desempate. / EFE