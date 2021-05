Casper Ruud elimina a Tsitsipas

Tenis

Jueves 6| 1:40 pm





El noruego Casper Ruud dejó el Mutua Madrid Open sin su último finalista y uno de los grandes favoritos, el griego Stefanos Tsitsipas, al vencer por 7-6 (4) y 6-4, para acceder a los cuartos de final.



El joven jugador de Oslo, de 22 años, que nunca antes había superado en Madrid la fase previa, se situó entre los ocho mejores tras imponerse a un rival más errático de lo normal.



Ruud, vigésimo segundo del ránking ATP y con el título de Buenos Aires en el 2020 como único logro en su carrera, se aferró a su servicio que no perdió en todo el partido.



Tsitsipas, ganador del Masters 1000 de Montecarlo y finalista en Acapulco y Barcelona en la presente temporada, nunca pudo imponer su ritmo ni romper el saque de su rival. Tras perder en el desempate del primer parcial no pudo dar la vuelta a la situación.



El heleno, que cumplía su tercera presencia en la Caja Mágica, fue contracorriente después, en cuanto cedió su saque en el séptimo juego. Ruud no cedió y cerró el triunfo después de una hora y 35 minutos.



El noruego se enfrentará en cuartos de final con el kazajo Alexander Bublik, que remontó al ruso Aslan Karatev por 6-4 y 6-3. EFE