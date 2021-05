Thiem, Rublev y Berrettini, en octavos

Tenis

Martes 4| 9:36 pm





(EFE).- La convincente puesta en escena del austríaco Dominic Thiem, tercer cabeza de serie y uno de los grandes aspirantes al triunfo en el torneo de Madrid, le llevó hasta los octavos de final, a los que también llegaron el ruso Andrey Rublev, sexto, y el italiano Matteo Berrettini, octavo.



En el camino del torneo madrileño quedaron los canadienses Felix Auger Aliassime, pupilo de Toni Nadal, decimoquinto cabeza de serie, y Denis Shapovalov, undécimo, y el polaco Hubert Hurkacz, duodécimo, uno de los jugadores más en forma del año.



No hubo contratiempos en la representación española que sobrevivió a la jornada. Alejandro Davidovich, Roberto Bautista y Albert Ramos necesitaron los tres sets para progresar, pero salieron airosos de las exigencias a las que les sometieron sus rivales.



Thiem regresó a la competición después de mes y medio alejado de las pistas con una convincente victoria sobre el estadounidense Marcos Giron (6-1 y 6-3). El cuarto jugador del mundo, de 27 años, no disputaba un torneo desde los cuartos de final de Doha, en marzo pasado. Tuvo una vuelta solvente el finalista en la Caja Mágica en 2017 y 2018 ante un debutante en este Masters 1.000 que no encontró la forma de cuestionar la superioridad de su adversario.



Una lesión en la rodilla derecha apartó de la competición durante un tiempo al jugador de Viena, que después de rozar en tres ocasiones el triunfo en un Grand Slam -dos veces en Roland Garros y una en el Abierto de Australia-, conquistó el último Abierto de Estados Unidos.



Thiem, que cumple su sexta presencia en Madrid, la última, en 2019 como semifinalista, no tardó ni una hora en superar a Giron para ganar su estancia en los octavos de final donde se medirá al australiano Alex de Miñaur, que superó al australiano Lloyd Harris por 6-2, 3-0 y abandono.



El ruso Andrey Rublev superó la segunda ronda del Masters 1.000 de Madrid con más apuros de los previstos al tener que remontar un set en contra antes de ganar al estadounidense Tommy Paul por 6-7 (3), 6-3 y 6-4.



Exento de la primera ronda, Rublev espera el vencedor del choque entre otro estadounidense, John Isner, y el español Roberto Bautista, noveno favorito, que sobrevivió a la resistencia del italiano Marco Cecchinatto (6-2, 6-7(3) y 7-5).



Matteo Berrettini, décimo jugador del mundo y octavo cabeza de serie, se apuntó sin contratiempos el duelo de italianos del torneo de Madrid ante Fabio Fognini, al que batió por 6-3 y 6-4 para alcanzar los octavos. El tenista de Roma, de 25 años, tardó 88 minutos en doblegar a su paisano, con el que había perdido cuatro años atrás, en Roma, en el único duelo entre ambos.



Berrettini se enfrentará en octavos al ganador del choque entre el argentino Federico Delbonis y el español Albert Ramos, que se impuso al estadounidense Taylor Fritz por 7-5, 5-7 y 6-4.



Su compatriota Jannik Sinner, decimocuarto cabeza de serie, alcanzó la segunda ronda en la Caja Mágica. Su rival, el argentino Guido Pella, aquejado de una lesión en un aductor, abandonó el choque cuando el transalpino había ganado el primer set y el segundo estaba empatado a cuatro juegos.



En el camino se quedó el canadiense Felix Auger Aliassime, decimoquinto favorito y entrenado recientemente por Toni Nadal, se despidió en la primera ronda, al ser superado por el noruego Casper Ruud por 6-1 y 6-4.



El kazajo Alexander Bublik dejó el torneo sin otro de sus cabezas de serie y sin otro canadiense, Denis Shapovalov, undécimo favorito, tras imponerse por 6-4, 5-7 y 6-4.



También se despidió el polaco Hubert Hurkacz, duodécimo cabeza de serie, que no pudo frenar la remontada del australiano John Millman (5-7, 7-6(7) y 6-3).



Alejandro Davidovich redondeó la buena jornada española. Se sumó a los triunfos de Albert Ramos y Roberto Bautista y accedió a la segunda ronda tras llevarse un partido de extrema igualdad ante el francés Pierre-Hugues Herbert, al que derrotó por 6-7 (5), 7-6 (4) y 7-6 (4).



Davidovich, de 21 años y 49 del mundo, se enfrentará en su siguiente compromiso al ruso Daniil Medvedev, segundo cabeza de serie del torneo que se disputa en la Caja Mágica. EFE