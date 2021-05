Halep, Sabalenka, Brady, Sakkari y Mertens sobreviven a la criba

Tenis

(EFE).- La rumana Simona Halep, la bielorrusa Aryna Sabalenka, la estadounidense Jeniffer Brady, la belga Elise Mertens y la griega Maria Sakkari sobrevivieron este domingo a la criba de favoritas en la tercera jornada del cuadro femenino del Mutua Madrid Open.



En la sesión de apertura del cuadro masculino, donde progresaron el canadiense Denis Shapovalov, undécimo favorito, el estadounidense Tommy Paul, el kazajo Alexander Bublik y el australiano Alex de Miñaur y las primeras bajas españolas (Pedro martínez y Jaume Munar), las chicas dejaron en el camino a la japonesa Naomi Osaka, la checa Karolina Pliskova y la bielorrusa Viktoria Azarenka, que abandonó lesionada.



Osaka, segunda cabeza de serie, se despidió del torneo de Madrid en su segundo partido al caer en dieciseisavos de final ante la checa Karolina Muchova por 6-4, 3-6 y 6-1.



Pendiente aún de ganar su primer título sobre tierra, Osaka no podrá aspirar a ello en la capital de España. Fue superada por Muchova, que esta semana debuta entre las 20 primeras de la clasificación WTA. La checa se medirá a la griega Maria Sakkari que venció a la estonia Anett Kontaveit por 6-3 y 6-1.



La rusa Anastasia Pavlyuchenkova se apuntó a la rebelión contra las cabezas de serie del torneo de tenis de Madrid y se erigió en la verdugo de la checa Karolina Pliskova, sexta favorita, por 6-0 y 7-5.



Pliskova y Osaka se unieron al adiós de la cuarta favorita, la ucraniana Elina Svitolina; la séptima y defensora del título, la neerlandesa, Kiki Bertens; y la decimoquinta, la británica Johanna Konta. También se despidió Azarenka, que lesionada en la espalda no compareció a su compromiso con la estadounidense Jessica Pegula.



Se salvó la rumana Simona Halep, tercera favorita y dos veces ganadora en la Caja Mágica, que impuso su ley ante la china Saisai Zheng (6-0 y 6-4). La rumana, que conquistó el torneo madrileño en 2016 y 2017 y fue finalista en 2014 y también en la última edición, en 2019, tardó ochenta minutos en superar la segunda ronda.



Halep jugará en octavos contra la belga Elise Mertens, decimotercera cabeza de serie Y que ganó a la kazaja Elena Rybakina por 7-6(4) y 7-5.



No dio pie a la sorpresa la bielorrusa Aryna Sabalenka, que presentó su candidatura a hacer algo grande en el torneo de Madrid con una victoria convincente sobre la rusa Daria Kasatkina por 6-3 y 6-3.



Sabalenka juega en Madrid tras ser finalista en Stuttgart y ganar, entre otras, a la rumana Simona Halep. Su próximo obstáculo en el camino hacia la final será Pegula.



También salió airosa de la sesión la estadounidense Jennifer Brady, que impuso su condición de undécima favorita ante la letona Jelena Ostapenko (6-2 y 6-1).



La norteamericana, finalista del Abierto de Australia esta temporada y con el título de Lexington del pasado año como único bagaje sobresaliente en su historial, no dio opción alguna a la vencedora de Roland Garros del 2017, que desde que ganó en Luxemburgo hace dos temporadas no ha vuelto a brillar.



La estadounidense se enfrentará en octavos a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova. EFE