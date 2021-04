Federico Coria y Daniel Galán caen en los octavos de Munich

Tenis

Jueves 29| 10:53 am





El argentino Federico Coria y el colombiano Daniel Galán han caído con claridad en los octavos de final de Munich frente al eslovaco Norbert Gombos y el quinto cabeza de serie, el georgiano Nikoloz Basilashvili.



Coria, que en la jornada del jueves estuvo algo hierático, poco pudo hacer en la derrota (6-4 y 6-1) frente a un acertado Gombos en un encuentro que apenas superó la hora de partido y se enfrentará en cuartos a un siempre imprevisible Basilashvili, que hizo valer su superioridad con una victoria ante Galán(6-4 y 6-2) donde el tenista colombiano no estuvo acertado en los momentos claves, ya que solo pudo convertir una rotura de saque en las seis ocasiones de las que dispuso.



El alemán Jan-Lennard Struff , séptimo cabeza de serie del torneo, se impuso a su compatriota Dominik Koepfer (7-6(3), (0)6-7 y 6-2) en un partido muy disputado, sobre todo en las dos primeras mangas, donde conectó hasta once saques directos y se medirá en cuartos al serbio Filip Krajinovic, cuarto máximo favorito, que se clasificó para la siguiente ronda por la retirada previa del alemán Yannick Hanfmann a la disputa del encuentro, que no se ha podido recuperar de los problemas físicos que evidenció el martes ante el japonés Taro Daniel.



La jornada de cuartos de este viernes se completarán con los partidos de los dos máximos favoritos al título, el alemán Alexander Zverev y el noruego Casper Ruud, que se enfrentarán respectivamente al bielorruso Ilya Ivashka y al octavo cabeza de serie, el australiano John Millman. EFE