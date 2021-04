Nadal: "Es buena noticia haber llegado a las primeras semifinales del año"

Tenis

Viernes 23| 1:30 pm





El español Rafael Nadal celebró este viernes haber llegado en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó a sus primeras semifinales del año, tras "una victoria y un día positivos".



"Esa es la cosa ahora. He sido capaz de llegar a esa ronda (semifinales) por primera vez este año. Eso es una buena noticia. Estoy contento con cómo he mejorado cada día, y ahora es el momento de seguir mejorando", explicó el número 3 mundial tras vencer con facilidad al británico Cameron Norrie, por 6-1 y 6-4.



El once veces campeón en Barcelona dijo que jugó "un buen primer set, con intensidad y sacando ventaja en los puntos con la derecha", aunque lamentó un bajón en la segunda manga.



"He ganado un partido que ha sido más cómodo. El primer set he jugado a muy buen nivel, luego he bajado un poco la intensidad y el partido se ha complicado. Pero he conseguido ganar en dos sets y con un buen resultado", valoró.



Pese a su victoria, el primer cabeza de serie del Godó recordó que en competición "cada día es un día nuevo" y en cada fase los jugadores arrancan de cero.



"Estamos en un torneo y cada día empezamos de nuevo. Esta vez he sido capaz de ganar otro partido. Son tres partidos consecutivos ganados, algo positivo para mí. Tendré la oportunidad de jugar una semifinal el sábado y por tanto es una buena noticia y algo que para mí es avanzar", detalló.



Después del encuentro ante Norrie, que duró una hora y 34 minutos, el manacorense hizo un breve entrenamiento "para soltar un poco el cuerpo", según apuntó.



Nadal espera rival en las semifinales, que saldrá del cruce entre el noveno en el ránking ATP, el argentino Diego Schwartzman, y el número 13 mundial, el asturiano Pablo Carreño.



La otra semifinal la disputarán el griego Stefanos Tsitsipas, segundo cabeza de serie, y el italiano de 19 años Jannik Sinner, cuya victoria en cuartos frente a Andrey Rublev "no fue una sorpresa" para el balear.



"Jannik es un jugador 'top', así que cualquier cosa podía pasar", dijo el once veces campeón sobre el joven transalpino, una de las sensaciones de la temporada. EFE