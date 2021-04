Goffin y Jordan Thompson, en segunda ronda

Tenis

Domingo 11| 12:57 pm





El belga David Goffin, undécimo favorito, y el australiano Jordan Thompson, fueron los primeros en acceder a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo tras superar al croata Marin Cilic y al francés Benoit Paire, respectivamente.



El choque de apertura del cuadro principal del evento estaba lleno de alicientes. Dos tenistas frente a frente que en algún momento formaron parte de la élite del circuito.



Goffin firmó su décima victoria de la temporada al imponerse a Cilic en tres sets (6-4, 3-6 y 6-0) en dos horas y once minutos. El croata no gana un torneo desde que venció en Queens en el 2018. Ganador del Abierto de Estados Unidos en el 2014 y finalista en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, su mejor papel en el 2021 fueron las semifinales de Singapur.



En esta ocasión no pudo con Goffin, al que había derrotado en cuatro de los ocho enfrentamientos que habían protagonizado, incluida la última, el pasado año, en el Masters 1000 de Roma. Pero el belga, ganador esta temporada en Montpellier, su quinto éxito, no permitió que Cilic completara la reacción y deshizo la igualada de forma contundente para progresar en el torneo.



El belga se enfrentará en segunda ronda contra el ganador del duelo entre el italiano Marco Cecchinato y el alemán Dominik Koepfer, ambos procedentes de la previa.



También avanzó en el torneo el australiano Jordan Thompson que ganó un partido altamente igualado, de más de tres horas, contra el francés Benoit Paire (6-4, 6-7(3) y 7-6(5)).



Thompson, 62 del mundo, ya había vencido al galo en Lyon, sobre tierra, en el 2017. Estuvo el australiano más sólido en los momentos clave ante un rival con tres títulos a sus espaldas, los dos últimos hace dos años.



Jordan Thompson se enfrentará en segunda ronda contra el vencedor del partido entre el italiano Fabio Fognini, decimoquinto favorito y último campeón, y el serbio Miomir Kecmanovic. EFE