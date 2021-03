Zverev derrota a Titsipas en épico duelo y gana el Abierto de Acapulco

Tenis

El alemán Alexander Zverev, segundo favorito, derrotó este sábado por 6-4, 7-6(3) al griego Stefanos Tsitsipas, primer sembrado, para ganar el Abierto Mexicano de Tenis, torneo ATP 500 celebrado en el balneario de Acapulco.







Tsitsipas tuvo un rendimiento impecable en el arranque, con buenos tiros ganadores y golpes que provocaron errores no forzados del alemán.







En el segundo juego el griego hizo un rompimiento, pero en el cuarto el alemán comenzó a jugar más adelantado, hizo daño con el revés y le dio la vuelta al set.







Zverev se recuperó de tres oportunidades de 'breaks' en el sexto 'game', lo cual le aumentó la confianza. En el séptimo recuperó el quiebre y en el noveno le rompió el saque a Tsipsipas, quien falló un 'drop shot', luego se quedó largo con un revés cruzado y cometió una doble falta que le costó el set al perder otra vez el servicio.







Tsitsipas tuvo más golpes ganadores, 10-7 y menos errores no forzados, 10-13, sin embargo Zverev fue más fino en los momentos cruciales, clave del set.







La segunda manga fue épica. Los dos cometieron errores que pusieron en riesgo sus servicios, pero respondieron a la hora cero y no hubo quiebres.







Tsistipas salvó tres puntos de rompimiento en el tercer juego, pero cuando debió ser persistente fue en el undécimo "game" en el que necesitó venir de atrás seis veces para mantener el saque.







El griego, se recuperó en los finales del partido.







En el "tie break" Tsitsipas estrelló la pelota contra la red, pero se recuperó con un mini quiebre en el cuarto juego. Sin embargo un 'passing shot' de Zverev cambió todo y se encaminó al triunfo por 7-3.







"Hice todo lo que pude pero Alex fue superior; pensé que aquí podía ganar mi primer ATP 500, tal vez sea el próximo año. No puedo esperar para regresar", señaló el griego.







Zverev, perdedor de la final del 2019, se vistió con la camiseta de la selección mexicana de fútbol y agradeció a los organizadores del torneo, considerado por los jugadores el mejor ATP 500 del circuito.







"Ha sido una de mis semanas más divertidas de los últimos años. Regreso el año próximo", dijo Zverev, quien elogió el juego de Tsitsipas y confió en que a ambos les queden muchas finales de torneos grandes porque son de los mejores del mundo y pertenecen a la misma generación.

EFE