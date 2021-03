Shapovalov avisa que recortará su calendario si todo sigue así

Tenis

Martes 16| 11:02 am





El canadiense Denis Shapovalov habló claro tras vencer al alemán Jan Lennard Struff por un contundente 6-1 y 6-3 en su debut en el torneo de Dubai al comentar que no quiere "jugar mucho este año", si la situación por la pandemia continúa y los jugadores deben establecer "burbujas" para las grandes competiciones.



"He intentado alejarme de la burbuja todo lo posible. Después de Australia sentí que me pasaba factura", dijo Shapovalov, tras imponerse a Struff en tan solo 63 minutos, y citarse con el estadounidense Taylor Fritz o el campeón de Doha, el georgiano Nikoloz Basilashvili, en la tercera ronda.



"Definitivamente no quiero jugar mucho este año, si va a ser una vida de burbuja porque es extremadamente difícil mentalmente estar encerrado así", añadió.



Mientras, el ruso Andrey Rublev amplió su racha de victorias en torneos de nivel ATP 500 a 21 partidos con una victoria por 6-4 y 6-4 ante el finlandés Emil Ruusuvuori.



El número ocho del mundo cedió sólo cinco puntos con su primer servicio (27/32) para registrar su 14ª victoria en 16 partidos esta temporada. Con su 21ª victoria consecutiva en eventos ATP 500, Rublev empató con el británico Andy Murray en la segunda racha más larga de victorias en este tipo de torneos (desde 2009).



El único jugador que posee una racha más larga de victorias en ATP 500 es el suizo Roger Federer (28), según informa la ATP.



Rublev busca esta semana su quinto título consecutivo en un torneo ATP 500. Hace dos semanas, el jugador de 23 años derrotó a Marton Fucsovics para ganar el de Rotterdam. Rublev también levantó títulos en sus tres últimas participaciones en torneos ATP 500 de 2020 en Hamburgo, San Petersburgo y Viena.



El serbio Dusan Lajovic ganó el 81% de sus puntos de primer servicio (25/31) para vencer al semifinalista de 2018 el tunecino Malek Jaziri por 7-5 y 6-2. El serbio se enfrentará a Pablo Carreño Busta, sexto cabeza de serie, o al húngaro Marton Fucsovics por un puesto en los cuartos de final. EFE.