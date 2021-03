Muguruza: Tendré que jugar a mi mejor nivel contra Mertens

Tenis

Jueves 11| 4:38 pm





La tenista española Garbiñe Muguruza aseguró, en la previa de la semifinal del torneo WTA 1000 de Dubai que jugará frente a la belga Elise Mertens, que tendrá que jugar su mejor tenis para superarla, ya que su próxima rival está atravesando un buen momento y tiene mucho talento.



“Tengo que jugar a mi mejor nivel. Ella está jugando muy bien. No hemos jugado mucho así que será un buen partido. Ella es muy talentosa, diferente al partido de hoy. Solo tengo que adaptarme un tenis diferente y jugar bien” dijo Muguruza en unas declaraciones facilitadas por su equipo de comunicación.



La jugadora nacida en Caracas logró este jueves su billete para semifinales tras derrotar en una hora y 51 minutos a la bielorrusa Aryna Sabalenka por 3-6, 6-3 y 6-2.



“Sentí que ella salió mucho más agresiva al principio del partido que la última vez que jugamos. Jugando más rápido, sacando fuerte, y sufrí al principio para encontrar mis golpes, mi juego. Me rompió el saque rápido y se puso 6-3. Así que lo que intenté fue ser más agresiva", explicó tras su triunfo.



"Si tienes alguien delante que quiere ganar el punto en dos golpes, tienes que intentar superarle e imponer tu dominio. Así que entonces empecé a notar que todo se había nivelado, que estaba más en los puntos. En el primer set me sentí como estaba yendo con demasiada prisa. Y en el tercero quise seguir manteniendo el nivel, no ser la que a corría, sino dominar”, continuó la jugadora entrenada por Conchita Martínez. EFE