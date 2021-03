Djokovic iguala con Federer y Medvedev a la caza de Nadal

Tenis

Lunes 1| 9:47 am





El serbio Novak Djokovic cumple esta semana la número 310 al frente de la clasificación ATP, igualando el récord de Roger Federer, aunque todavía el suizo le supera en número de ellas consecutivas.



No obstante, al levantar su novena corona del Abierto de Australia hace ocho días, el de Belgrado garantizó superar la plusmarca de semanas de Federer como No. 1 el 8 de marzo, con lo que rompería esa igualdad y lideraría en solitario.



Federer mantiene eso sí el récord de 237 semanas seguidas como número uno del mundo, seguido del estadounidense Jimmy Connors con 160 y del estadounidense de origen checo Ivan Lendl, con 157. Djokovic logró mantenerse 122 consecutivas.



Djokovic ascendió por primera vez al número uno con 24 años y 43 días el 4 de julio de 2011, y estuvo esas 122 semanas consecutivas en la cima entre el 7 de julio de 2014 y el 6 de noviembre de 2016.



En la lista de esta semana no hay cambios significativos, pero el torneo de Rotterdam puede marcar uno de singular importancia para el español Rafael Nadal, actual número dos.



El clásico torneo holandés que cuenta con las bajas de Nadal, el canadiense Denis Shapovalov o los italianos Jannik Sinner y Matteo Berrettini, tendrá a Daniil Medvedev, finalista del Abierto de Australia, como principal atractivo, y el ruso que antes de la final de Melbourne llevaba una racha de 20 partidos ganados, 12 de ellos ante 'top 10', puede desbancar a Nadal de su plaza, ya que el español solo le saca 115 puntos.



Nadal, que se mantiene entre los dos primeros de la ATP desde el 12 de junio de 2017, renunció a participar en Rotterdam y Acapulco, para prevenir y terminar de sanar su lesión en la espalda. / EFE