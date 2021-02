Andy Murray no cree en la 'next gen'

Tenis

Martes 23| 8:43 am





Andy Murray no cree que los más jóvenes del circuito estén cerca del 'Big Three', conformado por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, y que si el serbio no hubiera golpeado a una juez de línea en Nueva York, el resultado en el US Open hubiera sido el mismo que el de Australia.



El tenista británico, finalista hace dos semanas en un Challenger en Biella (Italia), compite esta semana gracias a una invitación en el ATP 250 de Montpellier y en su primera rueda de prensa desgranó sus pensamientos sobre lo ocurrido en Melbourne.



"No es lo mismo dar la cara en una final de Grand Slam que en unos cuartos de final o en una semifinal, cuando te enfrentas a alguien que ha ganado 17 títulos", dijo Murray, ganador de tres Grand Slam y que perdió cinco finales en Australia.



"Es muy intimidante y los chicos más jóvenes no han mostrado que estén ni cerca. En el US Open, Thiem hizo lo que tenía que hacer para ganar el torneo, pero si Djokovic no hubiera golpeado a esa jueza de línea, el resultado hubiera sido el mismo que en Melbourne", añadió.



Además, Murray aseguró que ha intentado aislarse del Abierto de Australia, ya que no pudo participar debido a que dio positivo días antes de tomar el vuelo a Melbourne.



"He visto muy poco, porque quería haber estado allí y no pude", apuntó el escocés.



"Dejé de seguir a todos los tenistas en redes sociales porque de verdad que no quería ver lo que estaba pasando allí". EFE