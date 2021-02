Karatsev: "Hubiera sonreído si me hubieran dicho que llegaría a las semis"

Tenis

El ruso Aslan Karatsev, gran sorpresa y revelación de este Abierto de Australia al alcanzar las semifinales saliendo de la fase previa y en su primera actuación en un Grand Slam, señala que antes de comenzar el primer 'major' de la temporada "hubiera sonreído" si le hubieran adelantado su gran actuación



"Habría sonreído si alguien me hubiera dicho que llegaría a las semifinales. Estoy muy sorprendido de estar aquí, he hecho mucho trabajo antes, así que sigo jugando cada partido", dice Karatsev, en declaraciones cedidas por la cadena Eurosport.



Karatsev es consciente de que el trabajo realizado con sus compatriotas Daniil Medvedev y Andrey Rublev antes del torneo en la Copa ATP ha sido fundamental.



"Los entrenamientos con ellos y el ambiente que se respiraba me dieron algo de confianza para empezar el Abierto de Australia", comenta el ruso que ha brillado por su gran capacidad para mantener la concentración en los momentos difíciles, especialmente en su partido contra el canadiense Felix Auger Aliassime.



"Me sentí bien cuando entré a la cancha, le quebré inmediatamente y luego, de alguna manera, me aceleré un poco y no pude encontrar la manera de jugar. Luego me calmé, y le dejé jugar para ver qué pasaba. Al principio intenté hacer algo especial y buscar algunos golpes ganadores", dice.



Afortunado también por los problemas físicos del búlgaro Grigor Dimitrov, que le facilitaron alcanzar las semifinales, Karatsev señaló: "Algunos juegos fueron complicados, intenté concentrarme en mí mismo, en hacer mi juego y no ver lo que pasaba con Grigor". / EFE