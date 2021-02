Barty no afloja ante Rogers y se cruzará con Muchova en cuartos

Tenis

Melbourne (Australia). La local Ashleigh Barty (1) no tuvo compasión ante la estadounidense Shelby Rogers, a la que venció por 6-3 y 6-4, y se enfrentará con la rusa Karolina Muchova (25) en los cuartos de final del Abierto de Australia.



La australiana seguirá con las esperanzas intactas de convertirse en la primera campeona local en levantar el Daphne Akhurst Memorial Cup después del título conseguido por Chris O’Neil en 1978.



Volvió a firmar un partido brillante en el que ejecutó 19 golpes directos y cometió tan solo doce errores no forzados, tras armar un juego respaldado por un efectivo servicio con el que no concedió ningún juego.



Contará con un balance positivo de victorias con su próxima rival Muchova (1-0) después de imponerse en los octavos de final en la edición de 2018 del Abierto de Estados Unidos por 6-4 y 6-4.



Por su parte, la checa igualó, tras su victoria sobre la belga Elise Mertens (18), su mejor marca en torneo Grand Slam (cuartos en Wimbledon 2019), y consiguió superar su actuación del año pasado en Melbourne Park, donde cayó ante la rumana Simona Halep (2). EFE