Andy Murray vuelve a una final más de un año después

Andy Murray disputará este domingo su primera final en más de un año tras derrotar al francés Mathias Bourgue en el Challenger de Biella (6-0 y 7-5).



El escocés, que no pudo estar en el Abierto de Australia por dar positivo días antes de cuando estaba programado su viaje a Melbourne, optó por disputar un Challenger en Italia para no peder ritmo.



Tras no haber jugado desde octubre del año pasado, cuando perdió en primer ronda del torneo de Colonia, Murray ha vuelto con cuatro victorias seguidas y su clasificación a la final de este Challenger, donde se enfrentará al ucraniaco Illya Marchenko, contra el que mantiene un cara a cara positivo de dos triunfos y ninguna derrota.



Es la primera final para Murray desde que venciera en el ATP 250 de Amberes en octubre de 2019. Desde aquel título en Bélgica, el británico solo ha jugado cuatro torneos, además de las Finales de Copa Davis en Madrid 2019.



Murray, que lleva varios años intentando volver al máximo nivel tras las operaciones de cadera y la prótesis que le han injertado, ascenderá al puesto 119 del ránking el próximo lunes, mientras que si gana el trofeo este domingo lo hará hasta el 115. EFE