Kenin, la campeona de 2020, abdica en Australia

Al percatarse de que probablemente jugaría en la segunda ronda contra Kaia Kanepi, una veterana famosa por su tremendo golpeo de la pelota, Kenin reconoció que se había “desalentado un poco”.

Tenía razón en estar preocupada. Kanepi lució en su mejor forma, y el duelo se resolvió rápidamente.

Con 10 aces, la estonia no tuvo mayor problema ante la estadounidense. La doblegó el jueves por 6-3, 6-2 en apenas 64 minutos.

Así, el torneo perdió a la estadounidense, su campeona defensora y cuarta preclasificada.

“Evidentemente sentía que yo no estaba al 100 por ciento, en lo físico, en lo mental o en mi juego. Todo estaba como apagado, y obviamente eso no es bueno”, comentó Kenin en la conferencia de prensa, donde derramó algunas lágrimas. “Quiero decir, simplemente no pude manejar la presión en realidad”. AP