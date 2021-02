Australia marcará el retorno de Bianca Andreescu tras 15 meses

Tenis

MELBOURNE. Bianca Andreescu comenzó su primera conferencia de prensa en su primer torneo en 15 meses con una amplia sonrisa y más que un atisbo de vértigo.

“Bueno, primero que nada: hola gente. Ha pasado un tiempo ”, dijo la campeona del US Open de 2019. "Um, sí, ha pasado mucho tiempo, pero estoy feliz de estar de regreso".

También debería estarlo. Al igual que todo su deporte. Porque no importa cómo le vaya a la cabeza de serie No. 8 Andreescu en el Abierto de Australia, donde estaba programada para ir a la cancha el lunes en la primera ronda contra Mihaela Buzarnescu, y no importa la duración de su estadía en el cuadro, aquí está todo lo que es. importante:

Uno de los talentos más prometedores del tenis está nuevamente en escena.

Andreescu no participó en un torneo de puesta a punto en Melbourne Park como medida de precaución, pero más tarde se proclamó lista para mostrar los golpes poderosos, el comportamiento valiente y la inteligencia de los partidos que la llevaron a un título de Grand Slam cuando era adolescente con una victoria sobre Serena Williams en la final en Flushing Meadows en septiembre de 2019.

Un mes después, Andreescu se rompió el menisco de la rodilla izquierda y se marchó del tour.

“Tiene un futuro brillante. Ella es muy joven; bastante increíblemente maduro. Siempre he dicho que creo que su luz brilla intensamente ”, dijo Williams, cuya búsqueda de un título número 24 comenzaría el lunes contra Laura Siegemund. "Realmente tiene un gran juego para seguir ganando más Grand Slams".

Hay otros retornos que vale la pena celebrar a medida que comienza la temporada de Grand Slam 2021 después de un retraso de tres semanas debido a la pandemia de coronavirus, incluido el de otra mujer canadiense: Rebecca Marino, compañera de práctica frecuente de Andreescu y compañera de cena en Australia.

Marino es una ex jugadora de los 40 mejores que dejó la gira durante casi cinco años debido a la depresión, y luego tuvo una grave lesión en el pie después de competir nuevamente. Venció a la invitada australiana Kimberly Birrell 6-0, 7-6 (9) en la primera ronda, la aparición inicial de Marino en un gran campeonato en ocho años.

"Hablando de personas que no siempre lo tuvieron fácil, ella es una de ellas", dijo el entrenador de Andreescu, Sylvain Bruneau.

Las razones varían para las ausencias prolongadas en cualquier deporte o línea de trabajo, por supuesto, pero Andreescu y Marino representan un impulso admirable para llegar a donde alguna vez estuvieron.

Algo más que comparten: gratitud por una nueva oportunidad.

“Lo que le diría a otras personas es que ese período de tu vida no es para siempre”, dijo Marino, de 30 años, quien iba a conocer a Kimberly Birrell en la primera ronda, “y si haces las cosas correctas para entrar Un mejor estado mental, ya sea simplemente hablando u otros pasos diferentes para cuidar su salud mental, obviamente es muy importante. Siento que si no hubiera hecho eso, no estaría en la posición que estoy ahora ".

Mientras Marino, que está clasificado fuera de los 300 primeros, ganó tres veces en la clasificación para ingresar al Abierto de Australia, luego jugó un partido de calentamiento en Melbourne Park, Andreescu se dirigió al evento principal frío.

"Hubiera sido bueno para ella jugar algunos partidos antes del gran torneo", dijo Bruneau, quien dio positivo por COVID-19 el mes pasado, lo que significó que Andreescu no pudo salir de su hotel durante dos semanas. “Rompe el hielo y enfréntate a la música y la presión, y todo eso. Y fue un fastidio ".

Andreescu pasó un tiempo encerrada jugando el videojuego Call of Duty y viendo partidos de ella de 2019.

Eso la ayudó a ponerse "de humor, de mentalidad" y "simplemente entrar en el personaje" para competir.

Ahora es solo cuestión de salir adelante contra un oponente de Grand Slam, por ella y por su amigo Marino.

“Probablemente estaré muy, muy nervioso. Más nervioso de lo habitual ”, dijo Andreescu. “No siento que tenga demasiada presión sobre mis hombros. Sí, soy cabeza de serie, pero no he jugado en mucho tiempo. Solo quiero salir y jugar donde tenga la mentalidad: estoy tan (malditamente) agradecido de estar en la cancha ". / AP