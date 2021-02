España cae frente a Grecia por 2-1 después del abandono de Carreño en dobles

Tenis

Viernes 5| 5:27 am





El equipo español perdió en el global de la eliminatoria frente a Grecia (2-1) a pesar de garantizar su pase a las semifinales después de que Pablo Carreño abandonara en el dobles decisivo por lesión durante el calentamiento.



Las molestias parecieron provenir de la zona abdominal y, a pesar de que no dieron las sensación de ser un problema grave, Carreño decidió no forzar ya que tendrá un exigente encuentro en menos de 24 horas ante el italiano Fabio Fognini en las semifinales ante Italia, así como el estreno en el Abierto de Australia este lunes.



El propio Pablo Carreño fue el encargado de certificar el pase de los españoles a las semifinales en el primer turno de la mañana después de doblegar al segundo jugador griego, Michail Pervolarakis por 6-3 y 6-4.



“Sabía que si ganábamos este partido estaríamos en semifinales y es por ello que estoy contento. He empezado a un gran nivel y luego él ha mejorado. Lo importante es que al final he ganado por 6-3 y 6-4”, comentó el asturiano tras confirmar el pase a las semifinales.



No pudo completar el pleno su compatriota Roberto Bautista en un partido que resultó completamente intrascendente ante el griego y sexto clasificado mundial Stefanos Tsitsipas con el que cayó por un doble 7-5.



El partido, sin embargo, mantuvo un alto nivel y se decidió por dos roturas en la recta final de cada uno de los sets, por lo que el castellonense no pudo servirse la venganza del partido de cuartos de final que disputaron ambos jugadores en el Abierto de Australia de 2019 y que contó con el mismo ganador.



El partido de dobles fue el protagonista de dar el punto definitivo a Grecia, que se despidió de la competición con una victoria, después de que Carreño y Marcel Granollers abandonaran por lesión del primero. / EFE