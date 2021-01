Serena elogia la estricta cuarentena del Abierto de Australia

Tenis

Jueves 28| 5:16 am





La tenista estadounidense Serena Williams alabó estrictas medidas anticovid impuestas en el Abierto de Australia durante una entrevista concedida desde su habitación de hotel en Adelaida y comentó también que es increíble que Australia no cuente con ningún nuevo caso de transmisión local.



"Es muy estricta la cuarentena pero a la vez muy buena. Según lo último que he escuchado Australia tiene cero casos", dijo durante la entrevista para US TV.



Serena, quien tendrá una nueva oportunidad para igualar la marca de la australiana Margaret Court con 24 títulos 'major', admitió que "es difícil mantener al niño de tres años todo el día en el hotel", aunque aseguró que "merece la pena porque al fin y al cabo quieres que todo el mundo esté fuera de riesgo".



La veterana jugadora de Michigan (Estados Unidos), junto a sus compañeras y compañeros de profesión Simona Ha lep, Naomi Osaka, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Dominic Thiem, fueron los únicos seleccionados por Tennis Australia para realizar la cuarentena de dos semanas en Adelaidaa y no en Melbourne como el resto de tenistas. / EFE