Los cuatro primeros jugadores en liza el primer día

Los cuatro mejores jugadores del mundo inscritos, el serbio Novak Djokovic, el español Rafael Nadal, el austríaco Dominic Thiem y el ruso Daniil Medvedev debutan el primer día de competición de la Copa ATP, el próximo dos de febrero.



Así lo ha dado a conocer este lunes la propia organización del torneo, que se disputará en Melbourne Park del 2 al 6 de febrero, con un día de retraso sobre la programación original, para permitir a los jugadores en cuarentena tener la mejor preparación posible y oportunidades de entrenamiento.



El equipo español, finalista en la primera edición, debutará en el grupo B ante la anfitriona Australia en la jornada inaugural durante el turno nocturno en un cruce que se disputará en la pista central Rod Laver Arena el 2 de febrero.



El duelo estrella del choque será el segundo partido que enfrentará a los dos números uno, el español Rafael Nadal y el australiano Alex De Miñaur, quienes saltarán a la pista tras la conclusión del primer asalto entre Roberto Bautista y John Millman.



Bautista comenzará su partido a las 7:30 hora española, mientras que Nadal jugará alrededor de las 10:00, cuando acabe el primer duelo de la serie.



Una vez concluyan los dos puntos individuales, los españoles Pablo Carreño y Marcel Granollers se verán las caras probablemente ante el joven De Miñaur y John Peers.



Los 'aussies' se estrenarán en la Copa ATP precisamente ante el combinado que les despertó del sueño en la edición pasado en semifinales después de que los propios Bautista y Nadal se sobrepusieran al joven De Miñaur y a Nick Kyrgios, que este año debido a su bajo ránking no figura en el equipo.



Por su parte, Serbia, principal favorita y vigente campeona, con el número uno del mundo, Djokovic, será la encargada de dar el pistoletazo de salida por la mañana a la competición, por su condición de defensora del título, ante Canadá (grupo A), enfrentamiento que transcurrirá simultáneamente con el duelo que servirán Austria, con Thiem a la cabeza, e Italia (grupo C) en la pista John Cain Arena.



En horario nocturno, al mismo tiempo que el cruce entre España y Australia, se medirán en la John Cain Arena las selecciones de Rusia, con Medvedev, y Argentina en un partido correspondiente a la primera jornada del grupo D.



Tendrán que esperar a la segunda jornada de la competición para debutar las selecciones de Grecia, quien se medirá a Australia en el pase matutino (grupo B); Japón, que se cruzará con Rusia también en horario de mañana (grupo C); Alemania, ante Serbia por la tarde (grupo A); y Francia, que iniciará su camino frente a Austria (grupo D).



La tercera jornada, que servirá para conocer a los semifinales que todavía no hayan resuelto en rondas anteriores, incluirá el duelo de España que repetirá tanto escenario como horario de su debut pero esta vez ante la Grecia de Stefanos Tsitsipas.



Completarán la jornada Serbia frente a Alemania en la pista central en el primer turno, Austria ante Francia también en horario matutina pero en la John Cain Arena; así como el Argentina contra Japón, en el mismo estadio pero en pase nocturno. / EFE