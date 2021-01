Moyá no estará con Nadal en Australia

Tenis

Miércoles 13| 11:26 am





Carlos Moyá, entrenador de Rafa Nadal, ha anunciado que no viajará a Melbourne al Abierto de Australia, primer 'gran slam' del año, con el equipo del jugador de Manacor.



"Después de hablar con Rafa hemos decidido que no viajaré a Melbourne con el equipo. Mi intención era estar con el equipo al inicio del Open como cada año pero el gobierno australiano no autoriza a viajar separadamente y llegar para el principio del torneo", explicó en un comunicado el extenista.



"Este año me tocará verlo desde casa ya que es tiempo de estar con mi familia, padres e hijos debido a la delicada situación que se está viviendo en España con el coronavirus, Mucha suerte al equipo que viaja !!", apostilló Moyá.



Nadal estará acompañado por Francis Roig como entrenador, Rafael Maymo como su fisioterapeuta, su representante Carlos Costa y Benito Pérez Barbadillo, su relaciones públicas.



El balear tratará de mejorar su actuación del pasado año en Melbourne, donde cayó en cuartos de final ante el austríaco Dominic Thiem, que llegó a la final pero perdió ante el serbio Novak Djokovic.



Debido a la pandemia provocada por la covid-19 los jugadores y el reducido equipo que estos llevan deben realizar una cuarentena previa a las citas australianas. Durante este tiempo solo podrán salir del hotel durante 5 horas al día para entrenar con un mismo compañero.



Nadal participará con el equipo español en la ATP Cup del 1 al 5 de febrero, y luego en el Abierto de Australia, que se jugará del 8 al 21 de dicho mes. / EFE