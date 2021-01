John Isner anuncia que no jugará en Melbourne

Tenis

Martes 12| 7:56 am





El veterano tenista estadounidense John Isner, de 35 años, anunció tras quedar eliminado en los cuartos de final del torneo Delray Beach Open que no tiene previsto disputar el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada.



Aunque Isner dijo que ya había tomado la decisión el domingo por la noche, esperó a que se celebrase el partido de cuartos de final que disputó contra su compatriota Sebastian Korda que perdió por 6-3, 4-6 y 6-3, en lo que fue su segunda derrota ante el joven tenista de apenas 20 años y número 119 del mundo.



"No fue una decisión fácil en absoluto", declaró Isner. "Lo pensé mucho, pero me siento cómodo con mi decisión en este momento y estoy deseando volver a casa".



Isner y su esposa, Madison McKinley Isner, tienen dos hijos, Hunter Grace, de dos años, y John Hobbs, de uno, de quienes no quiere estar lejos por un período prolongado.



"En esta etapa de mi carrera y de mi vida, siempre tuve la visión de poder viajar con mi familia. Por supuesto, ese no sería el caso de Australia este año", explicó Isner.



Al llegar a Australia, los jugadores deberán cumplir una cuarentena de 14 días antes de jugar un evento previo al Abierto, que comienza el próximo 8 de febrero.



"No ir a Australia no significa que no esté comprometido, porque todavía lo estoy, con el deporte del tenis", aclaró Isner. "Estoy sano, me siento muy bien y seguiré cuidando mi cuerpo. Una vez que el Tour regrese de Australia, espero jugar una temporada lo más completa posible".



Isner, que ha jugado 12 de los últimos 13 años en el Melbourne Park, tuvo su mejor clasificación en el Abierto de Australia, en las ediciones del 2010 y 2016 cuando alcanzó la cuarta ronda. EFE