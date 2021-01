Dayana Yastremska, suspendida provisionalmente por dopaje

Tenis

Jueves 7| 4:32 pm





Madrid. La tenista ucraniana Dayana Yastremska ha sido suspendida provisionalmente por dopaje, a la espera de que se determine el cargo que se le imputa, informa la Federación Internacional de Tenis.



Yastremska ha sido suspendida "provisionalmente en virtud del artículo 8.3.1 c) del Programa de lucha contra el dopaje en el tenis para 2020", en espera de que se determine el cargo que se le imputa en una audiencia completa de conformidad con el artículo 8 del Programa", dice el comunicado.



Según la FIT, Yastremska proporcionó una muestra de orina fuera de la competición el 24 de noviembre de 2020, que se envió al laboratorio acreditado de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en Montreal (Canadá) para su análisis, y se comprobó que contenía "metabolito de mesterolona".



La mesterolona es una sustancia no especificada, que está prohibida en la categoría S1 de la Lista de sustancias y métodos prohibidos de la AMA para 2020 (agentes anabolizantes) y, por consiguiente, también está prohibida en el marco del Programa.



Los análisis positivos de sustancias no especificadas conllevan una suspensión provisional obligatoria.



Yastremska tenía (y conserva) el derecho de solicitar al Presidente del Tribunal Independiente convocado para escuchar su caso que la Suspensión Provisional no debe ser impuesta, "pero ha elegido no ejercer ese derecho hasta la fecha", señala la FIT. EFE